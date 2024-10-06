Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THỂ THAO RIKI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THỂ THAO RIKI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THỂ THAO RIKI
Ngày đăng tuyển: 06/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THỂ THAO RIKI

Thiết kế đồ hoạ

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THỂ THAO RIKI

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 13, Đường F2, Tổ 4, Khu phố 2A, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Thiết kế visual trên tất cả các kênh truyền thông (visual bao gồm ảnh, mockup 3D)
- Tham gia hoàn thiện về mặt hình ảnh cho công tác truyền thông marketing của Công ty.
- Thiết kế ấn phẩm logo, profile, poster, Brochure, Flyer, Leaflet, Banner, POSM, packaging, các mẫu template...
-Chủ động update các xu hướng thời trang và hình ảnh phục vụ cho công việc. - Đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc theo đúng kế hoạch.
- Hỗ trợ team thiết kế các hình ảnh in ấn trên sản phẩm.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành đồ họa hoặc chuyên ngành có liên quan.
- Ưu tiên kinh nghiệm làm graphic design đã từng làm việc với các nhãn hàng thời trang 1 năm trở lên.
- Có khả năng tư duy sáng tạo, phân tích nội dung thiết kế, tạo mẫu thiết kế, lên mẫu, phát triển ý tưởng thiết kế, giải thích trình bày ý tưởng.
- Kỹ năng typo và phối màu tốt, có thẩm mỹ về thời trang.
- Có kỹ năng làm việc nhóm, quản lý thời gian tốt và trách nhiệm

Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THỂ THAO RIKI Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Thỏa thuận (10tr-15tr) - Cơ hội thăng tiến cho nhân sự tâm huyết, gắn bó - Xét duyệt tăng lương mỗi năm 1 lần và theo năng lực - Hỗ trợ ăn trưa tại công ty - Thưởng tháng 13, phép năm,...
- Thu nhập: Thỏa thuận (10tr-15tr)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THỂ THAO RIKI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THỂ THAO RIKI

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THỂ THAO RIKI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: F13, Đường F2, Tổ 4, KP2A, phường Tân Thới Hiệp, Quận 12

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

