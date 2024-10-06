Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THỂ THAO RIKI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 13, Đường F2, Tổ 4, Khu phố 2A, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Thiết kế visual trên tất cả các kênh truyền thông (visual bao gồm ảnh, mockup 3D)

- Tham gia hoàn thiện về mặt hình ảnh cho công tác truyền thông marketing của Công ty.

- Thiết kế ấn phẩm logo, profile, poster, Brochure, Flyer, Leaflet, Banner, POSM, packaging, các mẫu template...

-Chủ động update các xu hướng thời trang và hình ảnh phục vụ cho công việc. - Đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc theo đúng kế hoạch.

- Hỗ trợ team thiết kế các hình ảnh in ấn trên sản phẩm.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành đồ họa hoặc chuyên ngành có liên quan.

- Ưu tiên kinh nghiệm làm graphic design đã từng làm việc với các nhãn hàng thời trang 1 năm trở lên.

- Có khả năng tư duy sáng tạo, phân tích nội dung thiết kế, tạo mẫu thiết kế, lên mẫu, phát triển ý tưởng thiết kế, giải thích trình bày ý tưởng.

- Kỹ năng typo và phối màu tốt, có thẩm mỹ về thời trang.

- Có kỹ năng làm việc nhóm, quản lý thời gian tốt và trách nhiệm

Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THỂ THAO RIKI Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Thỏa thuận (10tr-15tr) - Cơ hội thăng tiến cho nhân sự tâm huyết, gắn bó - Xét duyệt tăng lương mỗi năm 1 lần và theo năng lực - Hỗ trợ ăn trưa tại công ty - Thưởng tháng 13, phép năm,...

- Thu nhập: Thỏa thuận (10tr-15tr)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THỂ THAO RIKI

