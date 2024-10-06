Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THỂ THAO RIKI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THỂ THAO RIKI
- Hồ Chí Minh: Số 13, Đường F2, Tổ 4, Khu phố 2A, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12
Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Thiết kế visual trên tất cả các kênh truyền thông (visual bao gồm ảnh, mockup 3D)
- Tham gia hoàn thiện về mặt hình ảnh cho công tác truyền thông marketing của Công ty.
- Thiết kế ấn phẩm logo, profile, poster, Brochure, Flyer, Leaflet, Banner, POSM, packaging, các mẫu template...
-Chủ động update các xu hướng thời trang và hình ảnh phục vụ cho công việc. - Đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc theo đúng kế hoạch.
- Hỗ trợ team thiết kế các hình ảnh in ấn trên sản phẩm.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên kinh nghiệm làm graphic design đã từng làm việc với các nhãn hàng thời trang 1 năm trở lên.
- Có khả năng tư duy sáng tạo, phân tích nội dung thiết kế, tạo mẫu thiết kế, lên mẫu, phát triển ý tưởng thiết kế, giải thích trình bày ý tưởng.
- Kỹ năng typo và phối màu tốt, có thẩm mỹ về thời trang.
- Có kỹ năng làm việc nhóm, quản lý thời gian tốt và trách nhiệm
Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THỂ THAO RIKI Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: Thỏa thuận (10tr-15tr)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THỂ THAO RIKI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI