Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Bravestars Games làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu

Mức lương 4 - 5 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Thanh Xuân Complex số 6 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân

Graphic Design/Illustration/Animation

Thiết kế hình ảnh truyền thông trên các kênh Social: Facebook, Linkedin,..

Thiết kế key visual và các ấn phẩm POSM liên quan cho các hoạt động truyền thông.

Đề xuất ý tưởng thiết kế dựa theo brief.

Dựng video dạng short content cho reel, tiktok theo kịch bản có sẵn (khi có yêu cầu).

Yêu Cầu Công Việc

Đáp ứng được thời gian làm việc: tối thiểu 20h/tuần tại văn phòng (được đăng kí lịch làm việc linh hoạt theo lịch học).

Thành thạo các phần mềm: Photoshop, Adobe Illustration,... và các phần mềm đồ họa tương tự.

Đã có các sản phẩm thiết kế thực tế (ấn phẩm, banner, poster, backdrop, brochure ...)

Có khả năng xây dựng ý tưởng trong thiết kế sau khi nhận thông tin yêu cầu.

Có kĩ năng edit video cơ bản dạng short content bằng Capcut,...hoặc phần mềm edit video tương tự.

Có khả năng quay, chụp là một lợi thế.

Tại Bravestars Games Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hàng tháng 4.000.000 – 5.000.000.

Có được kinh nghiệm thực tế trong các dự án truyền thông/branding đa dạng và chuyên nghiệp.

Hưởng đầy đủ các chế độ: quà lễ Tết, sinh nhật, khám sức khỏe, team building,...

Chính sách hỗ trợ học tập trên Linkedin, Agilearn, Cousera.

Môi trường làm việc vui vẻ, thoải mái. Văn phòng hiện đại và tiện nghi, cung cấp thiết bị làm việc đầy đủ.

Cách Thức Ứng Tuyển

