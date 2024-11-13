Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Bravestars Games làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu

Bravestars Games
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Bravestars Games

Graphic Design/Illustration/Animation

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại Bravestars Games

Mức lương
4 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Thanh Xuân Complex số 6 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 4 - 5 Triệu

Thiết kế hình ảnh truyền thông trên các kênh Social: Facebook, Linkedin,..
Thiết kế key visual và các ấn phẩm POSM liên quan cho các hoạt động truyền thông.
Đề xuất ý tưởng thiết kế dựa theo brief.
Dựng video dạng short content cho reel, tiktok theo kịch bản có sẵn (khi có yêu cầu).

Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đáp ứng được thời gian làm việc: tối thiểu 20h/tuần tại văn phòng (được đăng kí lịch làm việc linh hoạt theo lịch học).
Thành thạo các phần mềm: Photoshop, Adobe Illustration,... và các phần mềm đồ họa tương tự.
Đã có các sản phẩm thiết kế thực tế (ấn phẩm, banner, poster, backdrop, brochure ...)
Có khả năng xây dựng ý tưởng trong thiết kế sau khi nhận thông tin yêu cầu.
Có kĩ năng edit video cơ bản dạng short content bằng Capcut,...hoặc phần mềm edit video tương tự.
Có khả năng quay, chụp là một lợi thế.

Tại Bravestars Games Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hàng tháng 4.000.000 – 5.000.000.
Có được kinh nghiệm thực tế trong các dự án truyền thông/branding đa dạng và chuyên nghiệp.
Hưởng đầy đủ các chế độ: quà lễ Tết, sinh nhật, khám sức khỏe, team building,...
Chính sách hỗ trợ học tập trên Linkedin, Agilearn, Cousera.
Môi trường làm việc vui vẻ, thoải mái. Văn phòng hiện đại và tiện nghi, cung cấp thiết bị làm việc đầy đủ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bravestars Games

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Bravestars Games

Bravestars Games

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2 - Tòa nhà 24T3 Thanh Xuân Complex - số 6 Lê Văn Thiêm - Thanh Xuân - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

