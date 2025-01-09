Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thép Vinaone làm việc tại Long An thu nhập 1,000 - 1,500 USD

- Chịu trách nhiệm tập hợp dữ liệu từ các phòng ban, phân tích dữ liệu báo cáo theo yêu cầu của ban giám đốc

- Công việc chuyên về đánh giá nhân sự, làm KPI, tạo chính sách lương thưởng khuyến khích hiệu quả năng suất lao động

- Tham gia soạn thảo mô tả công việc (JD) các vị trí chức danh.

- Trao đổi với trưởng các phòng ban công công ty soạn thảo bộ tài liệu đào tạo nhân viên, lên kế hoạch và thực hiện các chương trình đào tạo nội bộ.

- Soạn thảo các thông báo, quyết định liên quan đến công tác phát triển tổ chức: điều động, luân chuyển nhân sự…

- Thiết lập hệ thống thăng tiến nhân sự, xử lý các mâu thuẫn tối ưu hoá phối hợp giữa các phòng ban

- Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý.