Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thép Vinaone làm việc tại Long An thu nhập 1,000 - 1,500 USD

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thép Vinaone
Ngày đăng tuyển: 09/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/02/2025
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thép Vinaone

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thép Vinaone

Mức lương
1,000 - 1,500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: Long An, Vietnam

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 1,000 - 1,500 USD

- Chịu trách nhiệm tập hợp dữ liệu từ các phòng ban, phân tích dữ liệu báo cáo theo yêu cầu của ban giám đốc
- Công việc chuyên về đánh giá nhân sự, làm KPI, tạo chính sách lương thưởng khuyến khích hiệu quả năng suất lao động
- Tham gia soạn thảo mô tả công việc (JD) các vị trí chức danh.
- Trao đổi với trưởng các phòng ban công công ty soạn thảo bộ tài liệu đào tạo nhân viên, lên kế hoạch và thực hiện các chương trình đào tạo nội bộ.
- Soạn thảo các thông báo, quyết định liên quan đến công tác phát triển tổ chức: điều động, luân chuyển nhân sự…
- Thiết lập hệ thống thăng tiến nhân sự, xử lý các mâu thuẫn tối ưu hoá phối hợp giữa các phòng ban
- Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý.

Với Mức Lương 1,000 - 1,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thép Vinaone Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thép Vinaone

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thép Vinaone

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thép Vinaone

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

