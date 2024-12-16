Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HEYU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 8 Triệu

Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HEYU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 8 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HEYU VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 16/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HEYU VIỆT NAM

Hành chính nhân sự

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HEYU VIỆT NAM

Mức lương
Đến 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3, Trương Định Plaza 461 Trương Định, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Đến 8 Triệu

- Triển khai thực hiện kế hoạch tuyển dụng nhân sự
- Thực hiện chấm công, tính lương theo hướng dẫn của cấp trên.
- Soạn thảo theo hướng dẫn, (gửi đi nếu có) các văn bản hành chính: công văn, quyết định, thông báo, hợp đồng lao động, biên bản,...
- Quản lý, theo dõi cập nhật biến động nhân sự hằng ngày, lưu trữ hồ sơ nhân sự và các văn bản khác.
- Tham gia tổ chức sinh nhật hàng tháng, team building, party của Công ty
- Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Đến 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại hình ưa nhìn
Sử dụng thành thạo kỹ năng tin học văn phòng;
Nhanh nhẹn, năng động, chăm chỉ, có tinh thần cầu tiến.
Có kinh nghiệm 01 năm ở vị trí tương đương, mạnh về tuyển dụng;
Có kiến thức về pháp luật Lao động,...
Có kỹ năng giao tiếp

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HEYU VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 7.500.000 - 8.500.000 VNĐ, thử việc hưởng 90% mức lương.
Phụ cấp ăn trưa 20.000 đ /1 ngày (chính thức)
Được đóng BHXH ngay sau khi trở thành nhân viên chính thức.
Làm giờ hành chính từ 8h30 - 17h30 Thứ 2 - hết Thứ 7, nghỉ trưa 1h15p.
Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Thưởng ngày lễ, tết, sinh nhật,...lương tháng thứ 13.
Tham gia đi du lịch hàng năm, teambuilding, party,...
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp, được hỗ trợ đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Các ngày lễ và ngày nghỉ phép năm được nghỉ theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HEYU VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HEYU VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HEYU VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3 toà nhà Trương Định Plaza, 461 Trương Định

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

