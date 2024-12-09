Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty TNHH Một Thành Viên Kiến Trúc Logic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 100/2 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

• Làm hồ sơ thanh toán, quyết toán, của dự án với các bên liên quan (Khách hàng, nhà thầu).

• Quản lý các công việc liên quan đến hồ sơ dự án. Lập và theo dõi các hợp đồng dự án, hợp đồng thầu, thi công và các hồ sơ phát sinh liên quan đến triển khai dự án.

• Kiểm tra hồ sơ, văn bản trình ký.

• Soạn thảo, chỉnh sửa, photo, in ấn, trình ký các văn bản, hồ sơ, bản vẽ.

• Đôn đốc, nhắc nhở bộ phận giám sát thực hiện đúng quy trình nghiệm thu, đảm bảo công tác nghiệm thu đúng tiến độ theo hợp đồng.

• Theo dõi tiến độ công trình, thanh toán, quyết toán hồ sơ công trình (vật tư, nhân công,...) giải quyết.

• Các thủ tục phát sinh đối với các nhà cung cấp vật tư công trình.

• Thực hiện công tác mua hàng cho dự án.

• Hỗ trợ, xử lý các công việc văn phòng khác,...

• Thực hiện công việc phát sinh, đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

BẮT BUỘC

• Có kinh nghiệm ở vị trí thư ký dự án

• Từng làm ở công ty về Xây dựng

• Bằng cao đẳng

KHÔNG BẮT BUỘC

• Sử dụng Autocad

Kỹ năng/Năng lực khác

• Kỹ năng giao tiếp tốt

• Kỹ năng đàm phán tốt

• Kỹ năng điều phối công việc

• Có khả năng làm việc nhóm

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Kiến Trúc Logic Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng

Theo quy định công ty

Chăm sóc sức khoẻ

Bảo hiểm theo quy định nhà nước

Nghỉ phép có lương

Theo quy định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Kiến Trúc Logic

