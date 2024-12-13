Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đại Thống làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đại Thống
- Hồ Chí Minh:
- 129 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
* Mô tả chi tiết công việc:
- Nhập liệu dữ liệu khách hàng, sản phẩm vào phần mềm quản lý
- Kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của dữ liệu
- Sắp xếp hồ sơ theo quy định của công ty
- Các công việc khác theo phân công của trưởng bộ phận
* Quyền lợi:
- Được hưởng đầy đủ chính sách lao động: BHXH, BHYT, BHTN...
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
- Được đào tạo
- Thời gian làm việc: Từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Nghỉ chủ nhật
- Khám sức khỏe định kỳ và du lịch hằng năm
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thành thạo tin học văn phòng ( Word, Excel )
- Chăm chỉ, cẩn thận, tỉ mỉ
- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
- 1 năm kinh nghiệm
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đại Thống Thì Được Hưởng Những Gì
Nhân viên toàn thời gian
Cấp bậc
Nhân viên
Học vấn
Trung cấp
Kinh nghiệm
1 - 2 năm kinh nghiệm
Giới tính
Nam / Nữ
Tuổi
Trên 20
Ngành nghề
Thư ký / Hành chánh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đại Thống
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI