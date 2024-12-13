Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đại Thống làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 129 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

* Mô tả chi tiết công việc:

- Nhập liệu dữ liệu khách hàng, sản phẩm vào phần mềm quản lý

- Kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của dữ liệu

- Sắp xếp hồ sơ theo quy định của công ty

- Các công việc khác theo phân công của trưởng bộ phận

* Quyền lợi:

- Được hưởng đầy đủ chính sách lao động: BHXH, BHYT, BHTN...

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

- Được đào tạo

- Thời gian làm việc: Từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Nghỉ chủ nhật

- Khám sức khỏe định kỳ và du lịch hằng năm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trung cấp trở lên

- Thành thạo tin học văn phòng ( Word, Excel )

- Chăm chỉ, cẩn thận, tỉ mỉ

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

- 1 năm kinh nghiệm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đại Thống

