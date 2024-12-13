Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Cộng Đồng Xanh làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Cộng Đồng Xanh
- 24 Phan Bá Phiến, Tân An, Hội An, Quảng Nam, Thành phố Hội An
Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tư vấn khoá học Tiếng Anh cho Phụ huynh
- Tìm kiếm & chăm sóc khách hàng
- Sắp xếp dữ liệu theo hệ thống
- Hỗ trợ giáo viên in ấn học liệu
- Giải quyết các vấn đề với học viên và Phụ huynh
- Hỗ trợ trong công tác chiêu sinh & tiếp thị theo các chiến dịch marketing hiện có của Trung tâm
- Các công việc văn phòng khác theo sự chỉ đạo của quản lý Trung tâm.
* Chế độ phúc lợi
- Mức lương: cạnh tranh theo năng lực.
- Chế độ thưởng, hưởng kỳ nghỉ hè, nghỉ lễ tết, nghỉ phép, chế độ phúc lợi xã hội (BHXH, BHYT, BHTN, chăm sóc sức khỏe)[protected info] quy định của công ty và quy định chung của luật lao động.
- Được hưởng chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định pháp luật hiện hành.
- Được tham gia các chương trình đào tạo phát triển nhân lực.
- Có cơ hội phát triển bản thân, phát triển nghề nghiệp cao.
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, tích cực, thân thiện với sự tương hỗ, chia sẻ tuyệt vời của đồng nghiệp- Làm việc với giáo viên/giáo viên chủ nhiệm để nắm rõ về lịch học, số lượng học sinh, đặc điểm của lớp.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm 1 năm về Sale, chăm sóc khách hàng
- Năng động, lạc quan, sẵn sàng học hỏi
- Sử dụng tốt Microsoft office và các ứng dụng social media
- Kỹ năng sắp xếp công việc, quản lý thời gian
- Năng động, nhiệt tình, tích cực, có tinh thần đồng đội cao
- Ưu tiên có kỹ năng tư vấn, chăm sóc khách hàng
Tại Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Cộng Đồng Xanh Thì Được Hưởng Những Gì
Nhân viên toàn thời gian
Cấp bậc
Nhân viên
Học vấn
Cử nhân
Kinh nghiệm
1 - 2 năm kinh nghiệm
Giới tính
Nam / Nữ
Ngành nghề
Thư ký / Hành chánh
Tư vấn
Giáo dục / Đào tạo / Thư viện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Cộng Đồng Xanh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
