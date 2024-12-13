Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Cộng Đồng Xanh làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận

- Tư vấn khoá học Tiếng Anh cho Phụ huynh

- Tìm kiếm & chăm sóc khách hàng

- Sắp xếp dữ liệu theo hệ thống

- Hỗ trợ giáo viên in ấn học liệu

- Giải quyết các vấn đề với học viên và Phụ huynh

- Hỗ trợ trong công tác chiêu sinh & tiếp thị theo các chiến dịch marketing hiện có của Trung tâm

- Các công việc văn phòng khác theo sự chỉ đạo của quản lý Trung tâm.

* Chế độ phúc lợi

- Mức lương: cạnh tranh theo năng lực.

- Chế độ thưởng, hưởng kỳ nghỉ hè, nghỉ lễ tết, nghỉ phép, chế độ phúc lợi xã hội (BHXH, BHYT, BHTN, chăm sóc sức khỏe)[protected info] quy định của công ty và quy định chung của luật lao động.

- Được hưởng chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định pháp luật hiện hành.

- Được tham gia các chương trình đào tạo phát triển nhân lực.

- Có cơ hội phát triển bản thân, phát triển nghề nghiệp cao.

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, tích cực, thân thiện với sự tương hỗ, chia sẻ tuyệt vời của đồng nghiệp- Làm việc với giáo viên/giáo viên chủ nhiệm để nắm rõ về lịch học, số lượng học sinh, đặc điểm của lớp.