Tuyển HSE thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Khu công nghiệp Đình Vũ, Hải An

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch, tổ chức, triển khai và giám sát việc thực hiện các hoạt động HSE (An toàn, Sức khỏe và Môi trường) trong toàn bộ hoạt động sản xuất của công ty. Xây dựng, triển khai và duy trì hệ thống quản lý HSE theo tiêu chuẩn quốc tế và pháp luật Việt Nam. Đào tạo, huấn luyện và nâng cao nhận thức về HSE cho toàn bộ nhân viên trong công ty. Phân tích, đánh giá các nguy cơ và rủi ro về HSE trong hoạt động sản xuất, đưa ra các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát hiệu quả. Xây dựng và quản lý các tài liệu, hồ sơ liên quan đến HSE. Thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra về HSE định kỳ và đột xuất. Xử lý các sự cố, tai nạn về HSE một cách kịp thời và hiệu quả. Báo cáo tình hình HSE định kỳ cho Ban lãnh đạo công ty. Tham gia các hoạt động liên quan đến HSE của ngành sản xuất.
Lập kế hoạch, tổ chức, triển khai và giám sát việc thực hiện các hoạt động HSE (An toàn, Sức khỏe và Môi trường) trong toàn bộ hoạt động sản xuất của công ty.
Xây dựng, triển khai và duy trì hệ thống quản lý HSE theo tiêu chuẩn quốc tế và pháp luật Việt Nam.
Đào tạo, huấn luyện và nâng cao nhận thức về HSE cho toàn bộ nhân viên trong công ty.
Phân tích, đánh giá các nguy cơ và rủi ro về HSE trong hoạt động sản xuất, đưa ra các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát hiệu quả.
Xây dựng và quản lý các tài liệu, hồ sơ liên quan đến HSE.
Thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra về HSE định kỳ và đột xuất.
Xử lý các sự cố, tai nạn về HSE một cách kịp thời và hiệu quả.
Báo cáo tình hình HSE định kỳ cho Ban lãnh đạo công ty.
Tham gia các hoạt động liên quan đến HSE của ngành sản xuất.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành An toàn lao động, Môi trường hoặc các ngành nghề liên quan. Có kiến thức chuyên sâu về các quy định pháp luật về An toàn lao động, Môi trường. Nắm vững các tiêu chuẩn quốc tế về HSE. Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm hiệu quả. Có khả năng phân tích, giải quyết vấn đề, đưa ra giải pháp hiệu quả. Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành An toàn lao động, Môi trường hoặc các ngành nghề liên quan.
Có kiến thức chuyên sâu về các quy định pháp luật về An toàn lao động, Môi trường.
Nắm vững các tiêu chuẩn quốc tế về HSE.
Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm hiệu quả.
Có khả năng phân tích, giải quyết vấn đề, đưa ra giải pháp hiệu quả.
Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc. Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện. Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc.
Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô 4.3 MP khu CN Đình Vũ, Đông Hải, Hải An, Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

