Tuyển ISO thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Long An

Công ty Cổ phần Hasaki Beauty & Clinic
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/11/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần Hasaki Beauty & Clinic

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: 130 Ấp Chánh, Xã Đức Lập Thượng, Đức Hoà

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc:
Hoạch định và tiêu chuẩn hóa công việc bộ phận;
Xây dựng hệ thống kỹ năng và tài liệu;
Triển khai hoạt động đánh giá kỹ năng và tài liệu liên quan;
Thiết lập và triển khai KPIs bộ phận;
Hoạch định và triển khai hoạt động số hóa quy trình của bộ phận;
Các công việc và dự án theo sự chỉ đạo của BOD, Giám Đốc Bộ Phận.
Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 - Thứ 6 (7:30 - 16:30). Thứ 7 làm buổi sáng.
Địa điểm làm việc: 130 Ấp Chánh, Xã Đức Lập Thượng, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành liên quan;
Có kinh nghiệm triển khai hệ thống ISO, Lean 6 Sigma, 5S;
Kỹ năng tin học văn phòng như Power Point, Word, Excel/Google Sheet (biết thêm Chat GPT, Power BI, Python là lợi thế);
Đã từng vận hành hệ thống ERP, CRM.

Tại Công ty Cổ phần Hasaki Beauty & Clinic Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận;
Phụ cấp cơm trưa + phụ cấp giữ xe (tùy Chi nhánh);
Thưởng tháng 13, tham gia bảo hiểm theo quy định của công ty;
Được cấp trang thiết bị, công cụ dụng cụ phục vụ cho công việc;
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến lên các vị trí khác cao hơn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Hasaki Beauty & Clinic

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

