Tuyển IT Helpdesk/IT support Công Ty TNHH Hr Search Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 1,000 - 1,700 USD

Công Ty TNHH Hr Search Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 23/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
IT Helpdesk/IT support

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT Helpdesk/IT support Tại Công Ty TNHH Hr Search Việt Nam

Mức lương
1,000 - 1,700 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: KCN VSIP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc IT Helpdesk/IT support Với Mức Lương 1,000 - 1,700 USD

• Quản trị và bảo trì hệ thống mạng và máy chủ của công ty.
• Thực hiện các dự án công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu suất làm việc.
• Giám sát hoạt động của hệ thống và xử lý các sự cố phát sinh.
• Cập nhật và cải tiến các quy trình liên quan đến quản lý hệ thống CNTT.
• Hỗ trợ người dùng nội bộ trong việc sử dụng và khắc phục sự cố phần mềm, phần cứng.
• Làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ để đảm bảo các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp đúng hạn.
• Đảm bảo tính bảo mật cho dữ liệu và hệ thống thông tin của công ty.

Với Mức Lương 1,000 - 1,700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Làm việc tại Bắc Ninh _ đang xây dựng nhà máy ở Hưng Yên, có xe đưa đón từ Hà Nội.
Luơng : 20-26M
• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành khoa học máy tính, công nghệ thông tin, kỹ thuật.
• Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản trị hệ thống CNTT.
• Có kinh nghiệm quản lý.
• Kỹ năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật.
• Có kiến thức vững về các công nghệ mạng và bảo mật thông tin.
• Có khả năng làm việc độc lập và trong nhóm.

Tại Công Ty TNHH Hr Search Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hr Search Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Hr Search Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

