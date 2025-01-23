Tuyển IT Helpdesk/IT support Công Ty TNHH Hr Search Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 1,000 - 1,700 USD

Mức lương 1,000 - 1,700 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: KCN VSIP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc IT Helpdesk/IT support

• Quản trị và bảo trì hệ thống mạng và máy chủ của công ty.

• Thực hiện các dự án công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu suất làm việc.

• Giám sát hoạt động của hệ thống và xử lý các sự cố phát sinh.

• Cập nhật và cải tiến các quy trình liên quan đến quản lý hệ thống CNTT.

• Hỗ trợ người dùng nội bộ trong việc sử dụng và khắc phục sự cố phần mềm, phần cứng.

• Làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ để đảm bảo các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp đúng hạn.

• Đảm bảo tính bảo mật cho dữ liệu và hệ thống thông tin của công ty.

Yêu Cầu Công Việc

1. Làm việc tại Bắc Ninh _ đang xây dựng nhà máy ở Hưng Yên, có xe đưa đón từ Hà Nội.

Luơng : 20-26M

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành khoa học máy tính, công nghệ thông tin, kỹ thuật.

• Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản trị hệ thống CNTT.

• Có kinh nghiệm quản lý.

• Kỹ năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật.

• Có kiến thức vững về các công nghệ mạng và bảo mật thông tin.

• Có khả năng làm việc độc lập và trong nhóm.

Quyền Lợi

