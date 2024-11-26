Tuyển IT Helpdesk/IT support Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 12 Triệu

Mức lương Đến 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CMC Tower, 11 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT Helpdesk/IT support Với Mức Lương Đến 12 Triệu

Xử lý sự cố, chẩn đoán, giải quyết các vấn đề liên quan đến người dùng (End-user) qua hệ thống ticket

Cài đặt máy tính cấp cho nhân viên mới (Hệ điều hành, email, máy in, scan, software thông dụng, cáp mạng)

Cài đặt và tháo gỡ các phần mềm ứng dụng (Office 365, Teams..)

Thu hồi máy tính khi nhân viên nghỉ việc

Khắc phục các lỗi liên quan đến phần cứng PC, laptop, máy in, photocopy, scan.

Xử lý sự cố liên quan mạng (Internet, LAN, Printer, Camera)

Xử lý lỗi liên quan máy chấm công (timekeeper), thiết bị mạng, UPS, tổng đài.

Dán nhãn thiết bị, quản lý tài sản IT.

Quản lý license phần mềm.

Định kỳ Disk Clean-up, Scan Antivirus.

Monitoring (backup, camera, timekeeper, thiết bị mạng, internet,...)

Backup dữ liệu người dùng

Quản lý Tape backup

Theo dõi tình trạng mực in, linh kiện hư hỏng, báo cáo khách hàng mua mới thay thế.

Báo cáo định kỳ và đề xuất phương án tối ưu

Với Mức Lương Đến 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn/Bằng cấp: Cao đẳng, Đại học chuyên ngành CNTT, mạng..

Đã thi các chứng chỉ (MCSA hoặc CCNA) là một lợi thế

Kiến thức: CNTT + hỗ trợ người dùng, Có kiến thức về hệ thống System, Network

Kinh Nghiệm: 01 năm (Helpdesk)

Ngoại ngữ: Tiếng anh giao tiếp cơ bản

Kỹ năng giao tiếp tốt trong đội nhóm, giữa các phòng ban

Tại Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP

Lương tháng 10 - 12M/tháng theo năng lực và vị trí công tác

Thưởng 1 tháng lương + Phụ cấp onsite (nếu có)

Gói phúc lợi tiền mặt 9 triệu/năm vào các dịp Lễ, Tết, Sinh nhật Tập đoàn...

Xét tăng lương theo năng lực và kết quả công việc định kỳ 1 lần/năm. Hoặc tăng lương đột xuất theo hiệu quả công việc.

CHẾ ĐỘ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN

Đài thọ 100% chi phí tham gia các khóa học, thi chứng chỉ CNTT Quốc tế.

Chính sách phát triển, thăng tiến theo Career Path phù hợp với từng vị trí, từng phòng ban.

Cơ hội tiếp cận với các công nghệ mới nhất: Cloud, Big data...

Cơ hội làm việc trong Công ty là Top 1 đối tác tư vấn và cung cấp, triển khai giải pháp Chuyển đổi số, Bảo mật, Cloud cho tổ chức và doanh nghiệp tại Việt Nam

BẢO HIỂM VÀ CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ

Thời gian làm việc: Thứ Hai - Thứ 6

Nghỉ phép: 12 ngày/ năm + 1 ngày nghỉ hưởng lương vào dịp sinh nhật bản thân CBNV

Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định Nhà nước

Chế độ bảo hiểm nâng cao: CMC Care

Chế độ đãi ngộ thai sản nâng cao dành cho nhân viên nữ

Du lịch hàng năm 1 tuần, teambuilding/dã ngoại định kì 2 lần/năm

Tham gia các Câu lạc bộ của Công ty và các chương trình trải nghiệm nhân viên đa dạng và phòng phú

Được trang bị laptop/thiết bị công nghệ trong quá trình làm việc.

Môi trường làm việc sáng tạo, đổi mới dựa trên 5 giá trị cốt lõi là 5C (C-Speed, Creativity, Commitment, Customer Centricity, Positive Thinking & “Can-do” Attitude).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC

