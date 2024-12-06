Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SINTE NAM ĐỊNH làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nam Định: KCN Sinte, Xóm 15 xã Đồng Sơn, Nam Trực, Thành phố Nam Định

Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất

1. Lập kế hoạch sản xuất

2. Tính toán và đưa ra cam kết kết về hoạch cung ứng sản phẩm tới khách hàng

3. Làm báo cáo tiến độ sản xuất của sản phẩm và các báo cáo liên quan khác để gửi cho khách hàng

4. Quản lý và theo dõi tiến độ sản xuất thực tế được diễn so với kế hoạch, và đưa ra biện pháp đối ứng nếu cần

5. Lập kế hoạch nguyên vật liệu dựa trên việc cập nhật kế hoạch sản xuất & xuất FC nguyên vật liệu cho nhà cung cấp.

6. Đặt hàng cho nhà cung cấp, lập yêu cầu vận chuyển & kiểm soát lịch trình giao hàng, giải quyết/xử lý vấn đề nếu có.

7. Phối hợp và đàm phán với các nhà cung cấp về việc cung cấp nguyên vật liệu.

8. Giám sát & kiểm soát mức tồn kho (thừa, thiếu, hết hạn, đánh giá nguyên vật liệu, tồn kho...)

Yêu Cầu Công Việc

- Tiếng trung thành thạo (4 Kỹ năng: Nghe - nói - đọc - viết)

- Nam/ Nữ, từ 20 - 38 tuổi

- Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất

- Có trình độ TC, CĐ, ĐH trở lên các chuyên ngành liên quan,

- Biết tiếng Trung ưu tiên các ứng viên làm tại cty SX điện tử; tape

- Thành thạo Excel, Word, Tổng hợp , báo cáo các dữ liệu kế toán liên quan của công ty ;

- Ưu tiên biết sử dụng các phần mềm ERP, MES...

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SINTE NAM ĐỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thoả thuận theo năng lực

- Được tham gia BHXH,BHYT,BHTN đầy đủ sau khi qua thử việc, và các phúc lợi khác theo pháp luật;

- Môi trường làm việc năng động, sếp thân thiện, hòa đồng, dễ tính;

- Phục cấp: Ăn trưa, đi lại, Chuyên cần, con nhỏ, phụ nữ,...

- Được nghỉ lễ theo luật định ;

- Được thưởng lễ Tết, du lịch,.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SINTE NAM ĐỊNH

