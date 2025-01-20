Tuyển Kế hoạch sản xuất Công Ty TNHH Gateway Lighting Việt Nam làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thái Bình: KCN Gia Lễ, Đông Hưng, Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất

Chịu trách nhiệm hợp tác với bộ phận bán hàng để thảo luận tiến độ sản xuất theo đơn hàng, đảm bảo tính hợp lý và khả thi của kế hoạch sản xuất.

Phối hợp lịch trình sản xuất và thời gian giao hàng, đảm bảo giao hàng đúng hạn và báo cáo các vấn đề có thể ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng.

Chịu trách nhiệm mua sắm vật liệu, quản lý kho và theo dõi vật liệu tại hiện trường, đảm bảo đủ vật liệu cho sản xuất.

Hợp tác chặt chẽ với bộ phận mua hàng để theo dõi tình trạng vật liệu và đảm bảo hệ thống sản xuất hoạt động trơn tru.

Giám sát và theo dõi tiến độ sản xuất, xử lý bất kỳ vấn đề nào có thể ảnh hưởng đến tiến độ hoặc kế hoạch sản xuất, và thực hiện điều chỉnh và cải tiến.

Phân tích và xử lý các tình huống bất thường trong quá trình sản xuất, đảm bảo các vấn đề được giải quyết kịp thời và tối thiểu hóa tác động đến kế hoạch sản xuất.

Viết báo cáo định kỳ về tiến độ sản xuất, tình trạng vật liệu và việc thực hiện kế hoạch sản xuất.

sử dụng hệ thống ERP để quản lý kế hoạch sản xuất và vật liệu.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học/ cao đẳng hoặc có kinh nghiệm quản lý kế hoạch sản xuất từ 3 năm trở lên

Tiếng trung thành thạo

Ưu tiên: Biết sử dụng hệ thống ERP

Tại Công Ty TNHH Gateway Lighting Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ BHXH , BHYT, BHTN theo quy định nhà nước.

Cơ chế tăng lương năm 2 lần

Lương tháng 13

Hỗ trợ ăn trưa

Du lịch hàng năm

Môi trường thoải mái , thân thiện, chủ quản dễ tính

Được tham gia các hoạt động phúc lợi của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Gateway Lighting Việt Nam

