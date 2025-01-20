Tuyển Kế hoạch sản xuất Công Ty TNHH Gateway Lighting Việt Nam làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Gateway Lighting Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 20/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
Công Ty TNHH Gateway Lighting Việt Nam

Kế hoạch sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế hoạch sản xuất Tại Công Ty TNHH Gateway Lighting Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thái Bình: KCN Gia Lễ, Đông Hưng, Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm hợp tác với bộ phận bán hàng để thảo luận tiến độ sản xuất theo đơn hàng, đảm bảo tính hợp lý và khả thi của kế hoạch sản xuất.
Phối hợp lịch trình sản xuất và thời gian giao hàng, đảm bảo giao hàng đúng hạn và báo cáo các vấn đề có thể ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng.
Chịu trách nhiệm mua sắm vật liệu, quản lý kho và theo dõi vật liệu tại hiện trường, đảm bảo đủ vật liệu cho sản xuất.
Hợp tác chặt chẽ với bộ phận mua hàng để theo dõi tình trạng vật liệu và đảm bảo hệ thống sản xuất hoạt động trơn tru.
Giám sát và theo dõi tiến độ sản xuất, xử lý bất kỳ vấn đề nào có thể ảnh hưởng đến tiến độ hoặc kế hoạch sản xuất, và thực hiện điều chỉnh và cải tiến.
Phân tích và xử lý các tình huống bất thường trong quá trình sản xuất, đảm bảo các vấn đề được giải quyết kịp thời và tối thiểu hóa tác động đến kế hoạch sản xuất.
Viết báo cáo định kỳ về tiến độ sản xuất, tình trạng vật liệu và việc thực hiện kế hoạch sản xuất.
sử dụng hệ thống ERP để quản lý kế hoạch sản xuất và vật liệu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học/ cao đẳng hoặc có kinh nghiệm quản lý kế hoạch sản xuất từ 3 năm trở lên
Tiếng trung thành thạo
Ưu tiên: Biết sử dụng hệ thống ERP

Tại Công Ty TNHH Gateway Lighting Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ BHXH , BHYT, BHTN theo quy định nhà nước.
Cơ chế tăng lương năm 2 lần
Lương tháng 13
Hỗ trợ ăn trưa
Du lịch hàng năm
Môi trường thoải mái , thân thiện, chủ quản dễ tính
Được tham gia các hoạt động phúc lợi của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Gateway Lighting Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Gateway Lighting Việt Nam

Công Ty TNHH Gateway Lighting Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Khuôn viên của Công ty TNHH phát triển Neo-Neon Việt Nam, Khu công nghiệp Gia Lễ, Xã Đông Xuân, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam

