Tuyển Kế hoạch sản xuất JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế hoạch sản xuất Tại JobsGO Recruit
- Hồ Chí Minh:
- Số 449/55 Đ.Trường Chinh
- Phường 14
- Q. Tân Bình
- Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương Từ 15 Triệu
Phát triển sản phẩm: làm việc với nhà sản xuất , nghiên cứu sản phẩm mới
Tư vấn với khách hàng về sản phẩm của công ty đang sản xuất
Làm nội dung về sản phẩm như: viết bài về sản phẩm lên web, làm video short/long về sản phẩm để đăng bài lên nền tảng mạng xã hội
Tham gia và đội ngũ nhân sự cao cấp của công ty để bàn về chiến lược sản phẩm, quản lý chi nhánh,...
Báo cáo công việc định kỳ và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ Ban lãnh đạo.
Trao đổi chi tiết hơn khi phỏng vấn
Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
không yêu cầu kinh nghiệm, chưa có sẽ được đào tạo
Độ tuổi: từ 24-30 tuổi
Kỹ năng thiết lập kế hoạch, quản lý, giám sát, đào tạo và hướng dẫn.
Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: không giới hạn , theo năng lực(> 15.000.000/ tháng)
Thưởng tháng lương thứ 13, lễ tết theo quy định cính sách của công ty
Hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định của doanh nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
