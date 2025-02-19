Tuyển Kế hoạch sản xuất JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

Tuyển Kế hoạch sản xuất JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
JobsGO Recruit

Kế hoạch sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế hoạch sản xuất Tại JobsGO Recruit

Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Số 449/55 Đ.Trường Chinh

- Phường 14

- Q. Tân Bình

- Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương Từ 15 Triệu

Phát triển sản phẩm: làm việc với nhà sản xuất , nghiên cứu sản phẩm mới
Tư vấn với khách hàng về sản phẩm của công ty đang sản xuất
Làm nội dung về sản phẩm như: viết bài về sản phẩm lên web, làm video short/long về sản phẩm để đăng bài lên nền tảng mạng xã hội
Tham gia và đội ngũ nhân sự cao cấp của công ty để bàn về chiến lược sản phẩm, quản lý chi nhánh,...
Báo cáo công việc định kỳ và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ Ban lãnh đạo.
Trao đổi chi tiết hơn khi phỏng vấn

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học trở lên các trường cao đẳng - đại học Y Dược
không yêu cầu kinh nghiệm, chưa có sẽ được đào tạo
Độ tuổi: từ 24-30 tuổi
Kỹ năng thiết lập kế hoạch, quản lý, giám sát, đào tạo và hướng dẫn.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong một mô trường trẻ, cực kỳ năng động, được phát triển bản thân cũng như được đào tạo về tư duy và kỹ năng thực tiễn
Thu nhập: không giới hạn , theo năng lực(> 15.000.000/ tháng)
Thưởng tháng lương thứ 13, lễ tết theo quy định cính sách của công ty
Hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định của doanh nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

