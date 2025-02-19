Tuyển Kế hoạch sản xuất JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 449/55 Đ.Trường Chinh - Phường 14 - Q. Tân Bình - Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Kế hoạch sản xuất

Phát triển sản phẩm: làm việc với nhà sản xuất , nghiên cứu sản phẩm mới

Tư vấn với khách hàng về sản phẩm của công ty đang sản xuất

Làm nội dung về sản phẩm như: viết bài về sản phẩm lên web, làm video short/long về sản phẩm để đăng bài lên nền tảng mạng xã hội

Tham gia và đội ngũ nhân sự cao cấp của công ty để bàn về chiến lược sản phẩm, quản lý chi nhánh,...

Báo cáo công việc định kỳ và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ Ban lãnh đạo.

Trao đổi chi tiết hơn khi phỏng vấn

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại Học trở lên các trường cao đẳng - đại học Y Dược

không yêu cầu kinh nghiệm, chưa có sẽ được đào tạo

Độ tuổi: từ 24-30 tuổi

Kỹ năng thiết lập kế hoạch, quản lý, giám sát, đào tạo và hướng dẫn.

Quyền Lợi

Làm việc trong một mô trường trẻ, cực kỳ năng động, được phát triển bản thân cũng như được đào tạo về tư duy và kỹ năng thực tiễn

Thu nhập: không giới hạn , theo năng lực(> 15.000.000/ tháng)

Thưởng tháng lương thứ 13, lễ tết theo quy định cính sách của công ty

Hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định của doanh nghiệp

