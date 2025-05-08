Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty Cổ phần Bột Giặt Lix làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Công ty Cổ phần Bột Giặt Lix
Ngày đăng tuyển: 08/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/06/2025
Công ty Cổ phần Bột Giặt Lix

Kế hoạch sản xuất

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Số 3 Đường số 2, Phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới theo định hướng phát triển của Công ty bao gồm các sản phẩm liên quan đến hóa mỹ phẩm bao gồm: Dầu gội, sữa tắm, nước giặt, nước rửa tay…( Dòng sản phẩm chăm sóc cá nhân và chăm sóc gia đình)
- Nghiên cứu cải tiến sản phẩm hiện có
- Nghiên cứu phát triển mẫu mã, đóng gói, bao bì, nhãn hiệu của sản phẩm mới theo định hướng của Công ty
- Nghiên cứu cải tiến mẫu mã, đóng gói, bao bì, nhãn hiệu của sản phẩm hiện có
- Hỗ trợ giải đáp thắc mắc về chuyên môn, chất lượng sản phẩm với khách hàng
- Thực hiện công việc cụ thể theo từng dự án nghiên cứu phát triển của Công ty

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ, tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Hóa học
- Kinh nghiệm 01 năm trở lên nghiên cứu trong lĩnh vực sản xuất về hóa mỹ phẩm
- Có kỹ năng trình bày báo cáo, viết văn bản
- Đọc hiểu tài liệu tiếng anh chuyên ngành

Tại Công ty Cổ phần Bột Giặt Lix Thì Được Hưởng Những Gì

- Về thu nhập (Lương, thưởng, phụ cấp): Công ty trả lương theo mô hình 3P (Theo vị trí chức danh, theo năng lực và theo hiệu suất làm việc thực tế) nhằm đảm bảo tính công bằng, minh bạch trong quá trình quản trị nhân sự. Công ty thưởng lương tháng 13; Thưởng Lễ, Tết dựa trên hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và quỹ lương phân phối của công ty. Khen thưởng cuối năm đối với CB-CNV có thành tích làm việc xuất sắc các cấp.
- Chính sách, chế độ phúc lợi:CB - CNV được tham gia đóng Bảo hiểm bắt buộc (BHXH, BHYT, BHXH) đầy đủ theo quy định của Pháp luật; Ngoài ra căn cứ vào hiệu quả sản xuất kinh doanh, Công ty còn mua thêm Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện cho toàn bộ người lao động của Công ty; Được khám sức khỏe định kỳ tại các cơ sở y tế hàng đầu tại Việt Nam; Được bác sĩ, nhân viên y tế khám và cấp thuốc tại Trạm y tế của Công ty; Được tham gia chương trình Teambuilding, du lịch, nghỉ mát định kỳ hằng năm; Được hỗ trợ phụ cấp cơm trưa tại nhà ăn của công ty & các phúc lợi khác như chế độ nghỉ phép theo Quy định, hỗ trợ đồng phục hằng năm, trợ cấp con nhỏ, được tham gia các hoạt động thiện nguyện,…
- Tham gia các câu lạc bộ ngoại khóado Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty tổ chức như CLB Nhảy hiện đại, CLB Guitar, CLB Khiêu vũ; CLB Cầu lông; CLB Bóng đá; … nhằm rèn luyện sức khỏe, tăng cường sự đoàn kết giữa cán bộ, công nhân viên
- CB - CNV được tặng quà nhân dịp các sự kiện như Quốc tế phụ nữ 8/3, Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán, …; được nhận các sản phẩm của Công ty hằng tháng, quà tặng sinh nhật,…
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng: Thông qua việc đánh giá năng lực, đánh giá hiệu suất làm việc theo BSC – KPI để điều chỉnh mức lương hằng năm; công tác quy hoạch và đào tạo đội ngũ kế thừa; và các cuộc thi Tìm kiếm tài năng Lixco’s Talent được tổ chức hằng năm
- Chương trình đào tạo: CB-CNV được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và phát triển sự nghiệp thông qua các lớp đào tạo huấn luyện nội bộ hoặc công ty hỗ trợ các lớp đào tạo bên ngoài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bột Giặt Lix

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Bột Giặt Lix

Công ty Cổ phần Bột Giặt Lix

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 3, Đường số 2, phường Linh Trung, Tp. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

