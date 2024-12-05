Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Khai Thác Tài Nguyên Lợi Lộc làm việc tại Vĩnh Long thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Vĩnh Long: - Ấp Tân Trung, xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, Thành phố Vĩnh Long

Nghe gọi điện thoại nhận đơn từ khách hàng:

- Lên đơn hàng

- Gọi điện chăm sóc khách hàng

- Tổng hợp số lượng xuất bán hằng ngày và đối chiếu xuất với kho

- Làm báo giá

- Hồ sơ thanh toán cho công trình

- Theo dõi công nợ khách hàng

- Thu hồi công nợ khách hàng

Theo dõi thu hộ, chi hộ tiền khách hàng. Quản lý nguồn tiền khách hàng chuyển về công ty, xuất hóa đơn bán hàng

Theo dõi giá bán tại nhà máy

Lập báo cáo thu/chi, công nợ hằng ngày

Hỗ trợ P.HCNS trong công tác chấm công tại nhà máy, theo dõi lương bốc xếp

Làm công tác thủ quỹ tại nhà máy

Báo cáo công việc trong phạm vi trách nhiệm được giao, và các công việc khác theo sự sắp xếp của kế toán trưởng

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành kế toán, tài chính, kinh tế

Có kinh nghiệm về lĩnh vực sản xuất là một lợi thế

Sử dụng phần mềm Misa, Excel, Word (soạn thảo văn bản)

Nhanh nhẹn, chịu khó, trung thực, cẩn thận, gọn gàng, tỉ mỉ và chi tiết

Giao tiếp tốt, cởi mở với mọi người.

Lương cứng: Từ 8.000.000 đồng - 11.000.000 đồng + Phụ cấp (tùy vị trí)

Hỗ trợ cơm trưa

Hỗ trợ nhà trọ cho toàn thể CBNV làm việc tại nhà máy

Sau thử việc được hưởng các quyền lợi của người lao động theo quy định của pháp Luật và của công ty (ngày nghỉ phép, tham gia BHXH, chế độ phúc lợi khác như: Quà tặng lễ/tết, 08//03, 20/10,...và các dịp đặc biệt)

Được đào tạo chuyên sâu để đáp ứng tốt công việc

