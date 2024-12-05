Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Khai Thác Tài Nguyên Lợi Lộc làm việc tại Vĩnh Long thu nhập 8 - 11 Triệu

Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Khai Thác Tài Nguyên Lợi Lộc làm việc tại Vĩnh Long thu nhập 8 - 11 Triệu

Công Ty TNHH Khai Thác Tài Nguyên Lợi Lộc
Ngày đăng tuyển: 05/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/01/2025
Công Ty TNHH Khai Thác Tài Nguyên Lợi Lộc

Kế toán bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công Ty TNHH Khai Thác Tài Nguyên Lợi Lộc

Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Vĩnh Long:

- Ấp Tân Trung, xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, Thành phố Vĩnh Long

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Nghe gọi điện thoại nhận đơn từ khách hàng:
- Lên đơn hàng
- Gọi điện chăm sóc khách hàng
- Tổng hợp số lượng xuất bán hằng ngày và đối chiếu xuất với kho
- Làm báo giá
- Hồ sơ thanh toán cho công trình
- Theo dõi công nợ khách hàng
- Thu hồi công nợ khách hàng
Theo dõi thu hộ, chi hộ tiền khách hàng. Quản lý nguồn tiền khách hàng chuyển về công ty, xuất hóa đơn bán hàng
Theo dõi giá bán tại nhà máy
Lập báo cáo thu/chi, công nợ hằng ngày
Hỗ trợ P.HCNS trong công tác chấm công tại nhà máy, theo dõi lương bốc xếp
Làm công tác thủ quỹ tại nhà máy
Báo cáo công việc trong phạm vi trách nhiệm được giao, và các công việc khác theo sự sắp xếp của kế toán trưởng

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành kế toán, tài chính, kinh tế
Có kinh nghiệm về lĩnh vực sản xuất là một lợi thế
Sử dụng phần mềm Misa, Excel, Word (soạn thảo văn bản)
Nhanh nhẹn, chịu khó, trung thực, cẩn thận, gọn gàng, tỉ mỉ và chi tiết
Giao tiếp tốt, cởi mở với mọi người.

Tại Công Ty TNHH Khai Thác Tài Nguyên Lợi Lộc Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: Từ 8.000.000 đồng - 11.000.000 đồng + Phụ cấp (tùy vị trí)
Hỗ trợ cơm trưa
Hỗ trợ nhà trọ cho toàn thể CBNV làm việc tại nhà máy
Sau thử việc được hưởng các quyền lợi của người lao động theo quy định của pháp Luật và của công ty (ngày nghỉ phép, tham gia BHXH, chế độ phúc lợi khác như: Quà tặng lễ/tết, 08//03, 20/10,...và các dịp đặc biệt)
Được đào tạo chuyên sâu để đáp ứng tốt công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Khai Thác Tài Nguyên Lợi Lộc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Khai Thác Tài Nguyên Lợi Lộc

Công Ty TNHH Khai Thác Tài Nguyên Lợi Lộc

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 9, Khu phố Dư Khánh, Phường Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

