Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Khai Thác Tài Nguyên Lợi Lộc làm việc tại Vĩnh Long thu nhập 8 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công Ty TNHH Khai Thác Tài Nguyên Lợi Lộc
- Vĩnh Long:
- Ấp Tân Trung, xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, Thành phố Vĩnh Long
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 11 Triệu
Nghe gọi điện thoại nhận đơn từ khách hàng:
- Lên đơn hàng
- Gọi điện chăm sóc khách hàng
- Tổng hợp số lượng xuất bán hằng ngày và đối chiếu xuất với kho
- Làm báo giá
- Hồ sơ thanh toán cho công trình
- Theo dõi công nợ khách hàng
- Thu hồi công nợ khách hàng
Theo dõi thu hộ, chi hộ tiền khách hàng. Quản lý nguồn tiền khách hàng chuyển về công ty, xuất hóa đơn bán hàng
Theo dõi giá bán tại nhà máy
Lập báo cáo thu/chi, công nợ hằng ngày
Hỗ trợ P.HCNS trong công tác chấm công tại nhà máy, theo dõi lương bốc xếp
Làm công tác thủ quỹ tại nhà máy
Báo cáo công việc trong phạm vi trách nhiệm được giao, và các công việc khác theo sự sắp xếp của kế toán trưởng
Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm về lĩnh vực sản xuất là một lợi thế
Sử dụng phần mềm Misa, Excel, Word (soạn thảo văn bản)
Nhanh nhẹn, chịu khó, trung thực, cẩn thận, gọn gàng, tỉ mỉ và chi tiết
Giao tiếp tốt, cởi mở với mọi người.
Tại Công Ty TNHH Khai Thác Tài Nguyên Lợi Lộc Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ cơm trưa
Hỗ trợ nhà trọ cho toàn thể CBNV làm việc tại nhà máy
Sau thử việc được hưởng các quyền lợi của người lao động theo quy định của pháp Luật và của công ty (ngày nghỉ phép, tham gia BHXH, chế độ phúc lợi khác như: Quà tặng lễ/tết, 08//03, 20/10,...và các dịp đặc biệt)
Được đào tạo chuyên sâu để đáp ứng tốt công việc
