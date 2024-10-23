Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY CỔ PHẦN AVE GROUP làm việc tại Nghệ An thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: 123D Phượng Hoàng, Phường Trung Đô, TP.Vinh, Nghệ An, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Nắm bắt quy trình và thực hiện tập hợp đầy đủ chi phí sản xuất sản phẩm. Thực hiện tính giá thành sản xuất của sản phẩm hoàn thành , kiểm soát và đánh giá giá thành sản xuất thực tế và định mức, cảnh báo kịp thời tới ban lãnh đạo công ty. Lập chứng từ nhập kho, xuất kho. Tính trị giá hàng nhập kho, trong đó có xác định giá thành SX của thành phẩm nhập kho. Xác định lợi nhuận gộp của từng mặt hàng bán ra của công ty, đưa ra các cảnh báo phù hợp khi lợi nhuận gộp biến động. Phối hợp và kiểm soát công việc của Thủ kho, đảm bảo các công việc nhập xuất tồn hàng hoá diễn ra đúng quy trình, số liệu kịp thời, và tin cậy. Phối hợp với nhân viên mua hàng để tiến hành nhập kho hàng hoá, kiểm soát công nợ mua hàng. Hạch toán nhập liệu vào phần mềm kế toán các chứng từ phát sinh hàng ngày. Lập các báo cáo: báo cáo giá thành sản xuất trong tháng, báo cáo lãi/ lỗ theo quý và năm và các báo cáo khác khi có yêu cầu. Và các công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp và ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Cao đẳng trở lên về các chuyên ngành: Kế toán, kiểm toán, Tài chính doanh nghiệp... Kinh nghiệm: tối thiểu 2 năm ở vị trí tương đương, ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc ở các công ty sản xuất quy mô vừa trở lên. Sử dụng phần mềm excel thành thạo. Hiểu biết về nghiệp vụ kế toán, chế độ kế toán và chính sách thuế. Cần mẫn, trung thực, có trách nhiệm với công việc. Thi hành nghiệp vụ chính xác và đúng quy định, quy trình. Sử dụng máy vi tính thành thạo. Ưu tiên ứng viên sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa và excel.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AVE GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 6.000.000 đ - 8.000.000đ + KPI doanh thu Được đào tạo chuyên sâu về các kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ kế toán. Được trang bị đầy đủ công cụ phần mềm kế toán. Được hưởng đầy đủ các chế độ Bảo hiểm, phúc lợi xã hội như: sinh nhật, du lịch, bảo hiểm xã hội, nghỉ phép theo luật định,...vv..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AVE GROUP

