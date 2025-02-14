Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH PHÚC PHÚ THÀNH TÂY NGUYÊN làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 4 - 6 Triệu

Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH PHÚC PHÚ THÀNH TÂY NGUYÊN làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 4 - 6 Triệu

CÔNG TY TNHH PHÚC PHÚ THÀNH TÂY NGUYÊN
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
CÔNG TY TNHH PHÚC PHÚ THÀNH TÂY NGUYÊN

Kế toán kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY TNHH PHÚC PHÚ THÀNH TÂY NGUYÊN

Mức lương
4 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đắk Lắk: 56/2/6A Nguyễn Thị Định, TP Buôn Ma Thuột

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 4 - 6 Triệu

Quản lý kho: Thực hiện quá trình xuất hàng từ kho và nhập nguyên vật liệu từ nhà cung cấp theo yêu cầu từ các bộ phận liên quan
Cập nhật thông tin về số lượng, mẫu mã và tình trạng hàng hóa, nguyên vật liệu trên hệ thống phần mềm quản lý
Đối chiếu công nợ hàng hóa, nguyên vật liệu nhập vào và xuất ra theo định kỳ (tháng/quý/năm) theo yêu cầu của quản lý, lập báo cáo công nợ
Lập chứng từ, hóa đơn và giấy tờ liên quan khi xuất hàng từ kho và nhập hàng vào kho, đồng thời lưu trữ và chuyển bản sao cho các bộ phận có liên quan
Hạch toán vật tư, hàng hóa, giá vốn hàng hóa, công nợ và doanh thu hàng ngày

Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh Nghiệm: 6 tháng - 1 năm. Chưa có Kinh nghiệm cũng sẽ được đào tạo
Kỹ năng: Thành thạo excel, phần mềm, Kinh nghiệm
Thái độ làm việc: Có trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ

Tại CÔNG TY TNHH PHÚC PHÚ THÀNH TÂY NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc giờ hành chính.
Được đóng Bảo hiểm đầy đủ
Chế độ lương thưởng hấp dẫn
Môi trường làm việc vui vẻ, hòa đồng, cơ hội thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÚC PHÚ THÀNH TÂY NGUYÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHÚC PHÚ THÀNH TÂY NGUYÊN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: HCM

