Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH PHÚC PHÚ THÀNH TÂY NGUYÊN làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 4 - 6 Triệu

Mức lương 4 - 6 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: 56/2/6A Nguyễn Thị Định, TP Buôn Ma Thuột

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 4 - 6 Triệu

Quản lý kho: Thực hiện quá trình xuất hàng từ kho và nhập nguyên vật liệu từ nhà cung cấp theo yêu cầu từ các bộ phận liên quan

Cập nhật thông tin về số lượng, mẫu mã và tình trạng hàng hóa, nguyên vật liệu trên hệ thống phần mềm quản lý

Đối chiếu công nợ hàng hóa, nguyên vật liệu nhập vào và xuất ra theo định kỳ (tháng/quý/năm) theo yêu cầu của quản lý, lập báo cáo công nợ

Lập chứng từ, hóa đơn và giấy tờ liên quan khi xuất hàng từ kho và nhập hàng vào kho, đồng thời lưu trữ và chuyển bản sao cho các bộ phận có liên quan

Hạch toán vật tư, hàng hóa, giá vốn hàng hóa, công nợ và doanh thu hàng ngày

Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh Nghiệm: 6 tháng - 1 năm. Chưa có Kinh nghiệm cũng sẽ được đào tạo

Kỹ năng: Thành thạo excel, phần mềm, Kinh nghiệm

Thái độ làm việc: Có trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ

Tại CÔNG TY TNHH PHÚC PHÚ THÀNH TÂY NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc giờ hành chính.

Được đóng Bảo hiểm đầy đủ

Chế độ lương thưởng hấp dẫn

Môi trường làm việc vui vẻ, hòa đồng, cơ hội thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÚC PHÚ THÀNH TÂY NGUYÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.