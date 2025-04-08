Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 7 - 10 Triệu

Thực hiện nhập xuất hàng hóa, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ… phục vụ sản xuất

Đầu mối nhận các hợp đồng mua bán hàng hóa với nhà cung cấp và khách hàng, biên bản bàn giao hàng hóa để theo dõi hàng kiểm soát đến và đi tại kho

Gửi số liệu, báo cáo về phòng kế toán trụ sở sau khi hoàn tất thủ tục nhập hàng/xuất hàng

Theo dõi lượng hàng tồn kho, thực hiện kiểm kê hàng tồn kho, nguyên vật liệu … định kỳ theo quy định của công ty

Lập kế hoạch thu chi tại nhà máy, báo cáo quỹ tiền mặt và ngân hàng tại nhà máy

Thực hiện các công việc được giao khác…