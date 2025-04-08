Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH
- Đắk Lắk: CN2
- 4 Cụm Công nghiệp Tân An 2, Phường Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đaklak, TP Buôn Ma Thuột
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Thực hiện nhập xuất hàng hóa, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ… phục vụ sản xuất
Đầu mối nhận các hợp đồng mua bán hàng hóa với nhà cung cấp và khách hàng, biên bản bàn giao hàng hóa để theo dõi hàng kiểm soát đến và đi tại kho
Gửi số liệu, báo cáo về phòng kế toán trụ sở sau khi hoàn tất thủ tục nhập hàng/xuất hàng
Theo dõi lượng hàng tồn kho, thực hiện kiểm kê hàng tồn kho, nguyên vật liệu … định kỳ theo quy định của công ty
Lập kế hoạch thu chi tại nhà máy, báo cáo quỹ tiền mặt và ngân hàng tại nhà máy
Thực hiện các công việc được giao khác…
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm ở vị trí kế toán kho
Kỹ năng exel tốt
Tinh thần làm chủ, có trách nhiệm cao trong công việc
Phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, trách nhiệm, chính trực, cẩn thận, tỉ mỉ.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI