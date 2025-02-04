Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: 100 - 102 Phan Chu Trinh, Phường Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Lên đơn vận chuyển trên ERP

In đơn giao hàng và xuất VAT

Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn, báo cáo sổ quỹ

Phụ trách chấm công, KPI cho bộ phận kho vận.

Báo cáo công việc định kì

Các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính ngân hàng hoặc các ngành có liên quan.

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự

Thi hành nghiệp vụ chính xác và đúng quy định, nắm vững các kiến thức chuyên môn về kế toán.

Cẩn thận, tỉ mỉ có khả năng tổng hợp phân tích và đánh giá thông tin

Thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán.

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội học tập và phát triển. Lương cứng: 8tr -10 triệu + thưởng

Chế độ đãi ngộ tốt, thưởng tháng 13 và nhiều khoản thưởng hấp dẫn khác.

Tham gia team building, du lịch hàng năm.

Đóng đầy đủ bảo hiểm theo quy định.

Tăng lương hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company

