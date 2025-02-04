Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company

Kế toán kho

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đắk Lắk: 100

- 102 Phan Chu Trinh, Phường Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Lên đơn vận chuyển trên ERP
In đơn giao hàng và xuất VAT
Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn, báo cáo sổ quỹ
Phụ trách chấm công, KPI cho bộ phận kho vận.
Báo cáo công việc định kì
Các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính ngân hàng hoặc các ngành có liên quan.
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự
Thi hành nghiệp vụ chính xác và đúng quy định, nắm vững các kiến thức chuyên môn về kế toán.
Cẩn thận, tỉ mỉ có khả năng tổng hợp phân tích và đánh giá thông tin
Thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán.

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội học tập và phát triển. Lương cứng: 8tr -10 triệu + thưởng
Chế độ đãi ngộ tốt, thưởng tháng 13 và nhiều khoản thưởng hấp dẫn khác.
Tham gia team building, du lịch hàng năm.
Đóng đầy đủ bảo hiểm theo quy định.
Tăng lương hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 17, Lô B, Đường số 1, Khu dân cư Phú Mỹ, Khu phố 1, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

