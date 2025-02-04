Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đắk Lắk: 100
- 102 Phan Chu Trinh, Phường Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Lên đơn vận chuyển trên ERP
In đơn giao hàng và xuất VAT
Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn, báo cáo sổ quỹ
Phụ trách chấm công, KPI cho bộ phận kho vận.
Báo cáo công việc định kì
Các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính ngân hàng hoặc các ngành có liên quan.
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự
Thi hành nghiệp vụ chính xác và đúng quy định, nắm vững các kiến thức chuyên môn về kế toán.
Cẩn thận, tỉ mỉ có khả năng tổng hợp phân tích và đánh giá thông tin
Thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán.
Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội học tập và phát triển. Lương cứng: 8tr -10 triệu + thưởng
Chế độ đãi ngộ tốt, thưởng tháng 13 và nhiều khoản thưởng hấp dẫn khác.
Tham gia team building, du lịch hàng năm.
Đóng đầy đủ bảo hiểm theo quy định.
Tăng lương hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
