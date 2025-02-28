Tuyển Kế toán kho Công ty Cổ Phần Ong Mật Ban Mê Thuột làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại Công ty Cổ Phần Ong Mật Ban Mê Thuột
- Đắk Lắk: Số 52, Thôn 19, Xã Hoà Khánh, TP Buôn Ma Thuột
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương Thỏa thuận
- Phụ trách nhập, xuất và theo dõi báo cáo nhập, xuất, tồn kho đối với các loại vật tư, hàng hoá.
- Theo dõi, cập nhật vị trí của các loại vật tư, hàng hoá trong kho.
- Viết phiếu nhập kho, xuất kho.
- Lưu trữ chứng từ nhập xuất kho và các chứng từ khác.
- Sắp xếp giao hàng hoá cho khách hàng, theo dõi số liệu bán hàng nội địa.
- Thực hiện kiểm kê vật tư, hàng hoá định kỳ hoặc khi có yêu cầu.
- Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh vào phần mềm kế toán khi được yêu cầu.
- Báo cáo cho Ban Giám Đốc:
+ Gửi các báo cáo nhập, xuất, tồn và các báo cáo khác định kỳ hàng ngày.
+ Báo cáo lượng nhập, xuất, tồn và vị trí của vật tư, hàng hoá ngay khi có yêu cầu.
- Các công việc khác theo phân công của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Biết sử dụng các phần mềm kế toán là một lợi thế.
- Nhạy bén về số liệu, có khả năng tổng hợp, phân tích số liệu tốt.
- Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần cầu tiến.
- Ưu tiên Nữ, độ tuổi từ: 22-45
Tại Công ty Cổ Phần Ong Mật Ban Mê Thuột Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng vào các dịp Lễ, Tết;
- Chế độ BHXH, BHYT theo quy định;
- Hỗ trợ tiền ăn trưa, đi lại;
- Được tạo điều kiện để phát triển bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Ong Mật Ban Mê Thuột
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI