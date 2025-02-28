Tuyển Kế toán kho Công ty Cổ Phần Ong Mật Ban Mê Thuột làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ Phần Ong Mật Ban Mê Thuột
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Công ty Cổ Phần Ong Mật Ban Mê Thuột

Kế toán kho

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại Công ty Cổ Phần Ong Mật Ban Mê Thuột

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đắk Lắk: Số 52, Thôn 19, Xã Hoà Khánh, TP Buôn Ma Thuột

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phụ trách nhập, xuất và theo dõi báo cáo nhập, xuất, tồn kho đối với các loại vật tư, hàng hoá.
- Theo dõi, cập nhật vị trí của các loại vật tư, hàng hoá trong kho.
- Viết phiếu nhập kho, xuất kho.
- Lưu trữ chứng từ nhập xuất kho và các chứng từ khác.
- Sắp xếp giao hàng hoá cho khách hàng, theo dõi số liệu bán hàng nội địa.
- Thực hiện kiểm kê vật tư, hàng hoá định kỳ hoặc khi có yêu cầu.
- Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh vào phần mềm kế toán khi được yêu cầu.
- Báo cáo cho Ban Giám Đốc:
+ Gửi các báo cáo nhập, xuất, tồn và các báo cáo khác định kỳ hàng ngày.
+ Báo cáo lượng nhập, xuất, tồn và vị trí của vật tư, hàng hoá ngay khi có yêu cầu.
- Các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nắm vững và sử dụng thành thạo Excel.
- Biết sử dụng các phần mềm kế toán là một lợi thế.
- Nhạy bén về số liệu, có khả năng tổng hợp, phân tích số liệu tốt.
- Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần cầu tiến.
- Ưu tiên Nữ, độ tuổi từ: 22-45

Tại Công ty Cổ Phần Ong Mật Ban Mê Thuột Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: dựa trên năng lực và kinh nghiệm (trao đổi trực tiếp trong buổi phỏng vấn);
- Thưởng vào các dịp Lễ, Tết;
- Chế độ BHXH, BHYT theo quy định;
- Hỗ trợ tiền ăn trưa, đi lại;
- Được tạo điều kiện để phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Ong Mật Ban Mê Thuột

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 31-33 Lý Thái Tổ Phường Tân Lợi, Tp Buôn Ma Thuột Tỉnh Daklak

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

