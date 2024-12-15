Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ NGỌC THẨM làm việc tại Tiền Giang thu nhập 5 - 9 Triệu

Mức lương 5 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Tiền Giang: 26/1, 26/3, 26/4, 26/6, 26/7 Nguyễn Huỳnh Đức, phường 2, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang, TP Mỹ Tho

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 5 - 9 Triệu

Quản lý nguyên vật liệu sản xuất, thực hiện nghiệp vụ nhập xuất tồn kho.

Báo cáo nhập xuất tồn kho.

Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 5 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ tuổi từ 20 – 30.

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, không phân biệt chuyên ngành.

Sử dụng tốt tin học văn phòng (Word, Excel).

Chăm chỉ, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc và mong muốn gắn bó lâu dài với Công ty.

Tại CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ NGỌC THẨM Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Được cấp phát ly uống nước, chiếu-gối nghỉ trưa ngay khi nhận việc.

Được cấp phát công dụng cụ, trang thiết bị phục vụ công việc.

Được ký Hợp đồng lao động và tham gia BHXH, BHYT, BHTN sau thời gian thử việc.

Được nghỉ phép năm, nghỉ lễ, tết, hiếu, hỉ theo quy định.

Được ăn trưa tại Công ty hoặc nhận phụ cấp cơm trưa khi Công ty không tổ chức nấu ăn.

Được tham gia công đoàn và hưởng các phúc lợi công đoàn (sinh nhật; quà tết âm lịch; kết hôn; ốm đau; hiếu, hỉ,...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ NGỌC THẨM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin