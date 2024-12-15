Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ NGỌC THẨM làm việc tại Tiền Giang thu nhập 5 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ NGỌC THẨM
Mức lương
5 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Tiền Giang: 26/1, 26/3, 26/4, 26/6, 26/7 Nguyễn Huỳnh Đức, phường 2, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang, TP Mỹ Tho
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 5 - 9 Triệu
Quản lý nguyên vật liệu sản xuất, thực hiện nghiệp vụ nhập xuất tồn kho.
Báo cáo nhập xuất tồn kho.
Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn.
Với Mức Lương 5 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ tuổi từ 20 – 30.
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, không phân biệt chuyên ngành.
Sử dụng tốt tin học văn phòng (Word, Excel).
Chăm chỉ, cẩn thận, có trách nhiệm với công việc và mong muốn gắn bó lâu dài với Công ty.
Tại CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ NGỌC THẨM Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Được cấp phát ly uống nước, chiếu-gối nghỉ trưa ngay khi nhận việc.
Được cấp phát công dụng cụ, trang thiết bị phục vụ công việc.
Được ký Hợp đồng lao động và tham gia BHXH, BHYT, BHTN sau thời gian thử việc.
Được nghỉ phép năm, nghỉ lễ, tết, hiếu, hỉ theo quy định.
Được ăn trưa tại Công ty hoặc nhận phụ cấp cơm trưa khi Công ty không tổ chức nấu ăn.
Được tham gia công đoàn và hưởng các phúc lợi công đoàn (sinh nhật; quà tết âm lịch; kết hôn; ốm đau; hiếu, hỉ,...)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ NGỌC THẨM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
