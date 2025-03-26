Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN FADO GLOBAL làm việc tại Tiền Giang thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN FADO GLOBAL
Ngày đăng tuyển: 26/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN FADO GLOBAL

Kế toán kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FADO GLOBAL

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Tiền Giang:

- Tiền Giang

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Làm phiếu nhập – xuất kho : Nhập mua hàng , xuất/nhập thành phẩm theo Lệnh Sản Xuất….
Kiểm soát hàng tồn kho theo phương pháp thực tế đích danh.
Thường xuyên kiểm tra hàng hóa trong kho, nhằm phát hiện kịp thời và đề xuất giải pháp xử lý hạn hóa cận date/ hết date/ hư hỏng, chậm luân chuyển…
Tham gia kiểm kê định kỳ/đột xuất theo yêu cầu của Trưởng bộ phận/Ban Giám Đốc.
Lập báo cáo theo dõi giao hàng, xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ hàng tháng.
Các công việc khác theo sự phân công của Kế toán trưởng và Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt Nghiệp Cao đẳng/ Đại Học chuyên ngành liên Kinh tế, Kế toán, Thống kê
Sử dụng thành thạo Excel, Word , phần mềm kế toán MISA.
Có khả năng giao tiếp tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FADO GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập theo năng lực, theo sự cống hiến & đãi ngộ hấp dẫn, có xe đưa đón công tác.
Nghỉ phép năm, nghỉ lễ tết, các lịch nghỉ khác theo quy định công ty và theo quy định của luật.
Tham gia các hoạt động nghỉ mát, du lịch hàng năm, teambuilding, các giải thi đấu thể thao, hoạt động văn nghệ văn hóa thể dục thể thao khác.
Thưởng tháng 13 theo quy định chính sách cty, thưởng KPI vượt trội, tháng, quý, 06 tháng và Năm. Đào tạo phát triển chuyên sâu nhân sự nòng cốt Group.
Xét tăng lương 02 lần/năm nâng cao năng lực làm việc. (06 tháng & 12 tháng)
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm và tài trợ chi phí tham gia các hoạt động sức khỏe cộng đồng khác.
Được hưởng đầy đủ các chế độ Bảo hiểm, phúc lợi theo quy định của Luật Lao Động hiện hành.
Có khu vực tổ chức tiệc BBQ họp mặt ngoài trời và trong nhà có khu vực vui chơi giải trí, ăn uống riêng biệt, miễn phí cà phê và đồ ăn nhẹ mỗi ngày;
Thường xuyên có những buổi huấn luyện nội bộ nhiều chủ đề chuyên môn và buổi tiệc họp mặt được tổ chức hàng tháng.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả, cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FADO GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

