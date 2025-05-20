Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP VIỆT NAM làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 6 - 8 Triệu

Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP VIỆT NAM làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 6 - 8 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 20/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP VIỆT NAM

Kế toán kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP VIỆT NAM

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh: Nhà máy đóng tàu Bạch Đằng, Hà An, Quảng Yên, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Quản lý, kiểm soát hàng tồn kho vật tư, nguyên vật liệu phục vụ hoạt động đóng tàu
Nhập xuất kho nguyên vật liệu, hàng hoá một cách chính xác, kịp thời và tuân thủ quy trình.
Kiểm tra chất lượng, số lượng hàng hoá khi nhập kho và xuất kho.
Thực hiện các báo cáo định kỳ về tình hình tồn kho, nhập xuất kho.
Đề xuất các giải pháp tối ưu hóa quản lý kho, giảm thiểu hao hụt.
Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo cung cấp nguyên vật liệu đầy đủ cho hoạt động kinh doanh.
Bảo quản nguyên vật liệu, hàng hoá trong kho đảm bảo chất lượng, an toàn.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm tối thiếu 6 tháng về kế toán/ thủ kho
Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học các chuyên ngành liên quan (Quản trị kinh doanh, Kế toán, Logistics...).
Có kỹ năng sử dụng phần mềm tin học văn phòng (Word, Excel)
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Nắm vững các nguyên tắc quản lý kho, xuất nhập kho.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Lương trả định kì ngày 10 hàng tháng
Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 10, Tổ 2B, Khu 9A, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

