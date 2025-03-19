Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH Thép Cường Phát DST làm việc tại Bắc Giang thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: CCN Hoàng Mai - P.Nếnh, Việt Yên, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc

Quản lý, kiểm soát hàng hóa tồn kho tại kho.

Nhập xuất hàng hóa, cập nhật số liệu hàng tồn kho chính xác, kịp thời.

Kiểm tra chất lượng hàng hóa khi nhập kho, báo cáo hư hỏng, thiếu hụt.

Thực hiện các công việc liên quan đến quản lý kho như sắp xếp, phân loại hàng hóa, đảm bảo vệ sinh kho bãi.

Lập báo cáo định kỳ về tình hình tồn kho, nhập xuất hàng hóa.

Tham gia kiểm kê hàng hóa định kỳ hoặc đột xuất.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo quá trình nhập xuất hàng hóa diễn ra suôn sẻ.

Đề xuất các giải pháp nhằm tối ưu hóa việc quản lý kho, giảm thiểu chi phí.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Kinh tế, Kế toán, hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý kho, nguyên vật liệu.

Thành thạo các phần mềm tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Có khả năng sử dụng phần mềm quản lý kho là một lợi thế.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Trung thực, chịu được áp lực công việc.

Khả năng giao tiếp tốt.

Tại Công ty TNHH Thép Cường Phát DST Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 8-11tr

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thép Cường Phát DST

