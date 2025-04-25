Tuyển Kế toán kho Công ty cổ phần ống thép cường phát dst làm việc tại Bắc Giang thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: CCN Hoàng Mai, phường Nến, Việt Yên, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Kế toán kho

Nhận, kiểm tra số lượng và chất lượng hàng hóa khi nhập kho.

Sắp xếp, phân loại và lưu trữ hàng hóa trong kho một cách khoa học, đảm bảo an toàn và dễ dàng tìm kiếm.

Quản lý hàng tồn kho, cập nhật số liệu hàng hóa thường xuyên, chính xác.

Thực hiện xuất kho hàng hóa theo yêu cầu, đảm bảo đúng số lượng, chất lượng và thời gian.

Kiểm tra tình trạng hàng hóa trước khi xuất kho, phát hiện và xử lý các hư hỏng, thiếu hụt.

Báo cáo tình trạng hàng tồn kho định kỳ cho quản lý.

Vệ sinh, bảo quản kho sạch sẽ, ngăn nắp, đảm bảo an toàn PCCC.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí Nhân viên kho từ 1 năm.

Nắm vững các nghiệp vụ kho: nhập kho, xuất kho, quản lý hàng tồn kho.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, chịu khó.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.

Thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel).

Tại Công ty cổ phần ống thép cường phát dst Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực từ 8-10 triệu/tháng

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động.

Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển

