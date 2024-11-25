Tuyển Kế toán ĐIỆN MÁY NỘI THẤT CHỢ LỚN (CÔNG TY TNHH CAO PHONG) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại ĐIỆN MÁY NỘI THẤT CHỢ LỚN (CÔNG TY TNHH CAO PHONG) Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 101 Tôn Dật Tiên, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thực hiện thủ tục xuất nhập hàng
- Lập phiếu nhập, phiếu xuất kho theo yêu cầu xuất hàng từ các bộ phận
- Lập báo cáo xuất nhập tồn kho hàng hóa hàng tuần, quý , năm
- Theo dõi số lượng xuất nhập tồn hàng ngày
- Kiểm kê hàng hóa
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm / Kỹ năng chi tiết
Tại ĐIỆN MÁY NỘI THẤT CHỢ LỚN (CÔNG TY TNHH CAO PHONG) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đào tạo trước khi bắt đầu công việc
- Lương cơ bản + thưởng doanh số siêu thị
- Hưởng đầy đủ chế độ theo qui định Nhà Nước (Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế)
- Cơ hội thăng tiến cho nhân viên làm việc tốt
- Thưởng lễ tết, hiệu quả kinh doanh cuối năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại ĐIỆN MÁY NỘI THẤT CHỢ LỚN (CÔNG TY TNHH CAO PHONG) Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
