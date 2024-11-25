Tuyển Kế toán ĐIỆN MÁY NỘI THẤT CHỢ LỚN (CÔNG TY TNHH CAO PHONG) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 101 Tôn Dật Tiên, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện thủ tục xuất nhập hàng

- Lập phiếu nhập, phiếu xuất kho theo yêu cầu xuất hàng từ các bộ phận

- Lập báo cáo xuất nhập tồn kho hàng hóa hàng tuần, quý , năm

- Theo dõi số lượng xuất nhập tồn hàng ngày

- Kiểm kê hàng hóa

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm / Kỹ năng chi tiết

Tại ĐIỆN MÁY NỘI THẤT CHỢ LỚN (CÔNG TY TNHH CAO PHONG) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo trước khi bắt đầu công việc

- Lương cơ bản + thưởng doanh số siêu thị

- Hưởng đầy đủ chế độ theo qui định Nhà Nước (Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế)

- Cơ hội thăng tiến cho nhân viên làm việc tốt

- Thưởng lễ tết, hiệu quả kinh doanh cuối năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ĐIỆN MÁY NỘI THẤT CHỢ LỚN (CÔNG TY TNHH CAO PHONG) Pro Company

