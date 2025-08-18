Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: A5/D21, Ngõ 11, Phố Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

– Tiến hành nghiên cứu thị trường lao động để hiểu sâu về nguồn cung ứng lao động và xu hướng tuyển dụng.

– Sử dụng các công cụ, nguồn thông tin (trang web việc làm, mạng xã hội, cơ sở dữ liệu ứng viên, v.vv.. ) để tìm kiếm ứng viên tiềm năng.

Xây dựng quy trình sàng lọc hồ sơ ứng viên

– Xây dựng, duy trì hệ thống đánh giá ứng viên và điều chỉnh các tiêu chí cho phù hợp với yêu cầu của vị trí công việc cụ thể.

– Đánh giá hồ sơ, tiến hành sắp xếp theo mức độ phù hợp với vị trí công việc. Sau đó liên hệ và lên lịch phỏng vấn cho các ứng viên được chọn.

– Đảm bảo rằng quy trình sàng lọc hồ sơ và phỏng vấn được thực hiện một cách mạch lạc, hiệu quả.

Sắp xếp và kiểm soát danh sách công việc

– Xác định ứng viên phù hợp nhất cho từng vị trí công việc dựa trên kết quả sàng lọc.

– Cập nhật danh sách vị trí công việc cần tuyển dụng sau mỗi lần phỏng vấn và mỗi đợt tuyển dụng.

Hỗ trợ ứng viên trong suốt quá trình tuyển dụng

– Cung cấp thông tin, hướng dẫn cho ứng viên về quy trình tuyển dụng, các bước cần thực hiện ở mỗi giai đoạn cụ thể.

– Theo dõi sát sao tiến trình của ứng viên để hỗ trợ giải đáp thắc mắc, vấn đề ứng viên đang gặp phải.

- Thực hiện các hoạt động tuyển dụng liên quan: Tham gia các sự kiện tuyển dụng, buổi thuyết trình, hội thảo về lĩnh vực tuyển dụng nhằm quảng bá, xây dựng thương hiệu tuyển dụng cho tổ chức để thu hút ứng viên.

- Báo cáo tình hình tuyển dụng cho cấp trên: Tạo và cung cấp báo cáo định kỳ cho cấp trên về tiến độ tuyển dụng, số lượng ứng viên, cũng như các vấn đề liên quan khác để có chiến lược điều chỉnh cho phù hợp.

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu ứng viên:

– Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học hoặc các khóa đào tạo liên quan đến Quản lý nhân sự, Tuyển dụng, hoặc Quản trị kinh doanh.

– Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tuyển dụng hoặc Quản lý nhân sự.

– Hiểu biết về nguồn cung ứng lao động, thị trường lao động và các xu hướng tuyển dụng hiện tại.

– Có kiến thức về quy định pháp luật liên quan đến tuyển dụng và lao động.

– Sử dụng thành thạo các công cụ và phần mềm liên quan đến tuyển dụng, ví dụ như các hệ thống theo dõi ứng viên (ATS), Microsoft Office, v.vv.. cũng như các nền tảng tuyển dụng TopCV, Indeed, LikerdIn, v.vv..

– Có khả năng phân tích thông tin hồ sơ ứng viên và ra quyết định sàng lọc.

– Quản lý thời gian hiệu quả để xử lý nhiều vị trí tuyển dụng cùng lúc.

– Có khả năng giao tiếp mạch lạc, trình bày ý tốt để phục vụ cho quá trình làm việc cùng đồng nghiệp, ứng viên cũng như cấp quản lý.

– Có tính kỷ luật trong việc theo dõi các deadline và bảo đảm rằng quá trình tuyển dụng diễn ra suôn sẻ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY Thì Được Hưởng Những Gì

• Khám sức khoẻ định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY

