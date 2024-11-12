Tuyển Kế toán ngân hàng Công ty Cổ phần Hà Thành Ô tô làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán ngân hàng Công ty Cổ phần Hà Thành Ô tô làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Hà Thành Ô tô
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Công ty Cổ phần Hà Thành Ô tô

Kế toán ngân hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán ngân hàng Tại Công ty Cổ phần Hà Thành Ô tô

Mức lương
11 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cụm Công nghiệp Lai Xá (Gần cổng chào Hoài Đức),, Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán ngân hàng Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

Thực hiện các công việc của kế toán ngân hàng, cụ thể:
1. Hồ sơ giải ngân:
Lập phương án kinh doanh: theo mẫu
Giấy vay / giấy nhận nợ : theo mẫu
Ủy nhiệm chi.
Giám sát, đốc thúc quá trình giải ngân.
2. Theo dõi từng khế ước vay.
Số tiền đã vay/ đã trả/ còn nợ vay / lãi vay.
Các hóa đơn thuộc khế ước vay đã nộp ngân hàng.
Các hóa đơn thuộc khế ước vay chưa nộp ngân hàng.
Số tiền trả luôn mà không nộp hồ sơ vào ngân hàng.
Các hóa đơn thuộc khế ước vay đã rút ra từ ngân hàng.
Báo cáo đột xuất/ đinh kỳ: số dư nợ / hồ sơ nợ.
Đóng sổ hồ sơ vay theo tháng ,bàn giao cho bộ phận thuế theo tháng.
3. Theo dõi hồ sơ, giấy tờ giao nhận với ngân hàng.
Đã nộp.
Đã lấy lại sau khi hoàn tất các món vay.
Định kỳ (tháng) lập, tập hợp hồ sơ kiểm tra định kỳ.
4. Theo dõi ,lưu trữ, đóng sổ phụ ngân hàng theo tháng, bàn giao lại bộ phận thuế theo tháng.
5. Kiểm tra định kỳ và Hồ sơ hạn mức:
Định kỳ (tháng) lập, tập hợp hồ sơ kiểm tra định kỳ:
+ Cân đối tiền, hàng, nợ vay ngân hàng.
+ Tờ khai thuế GTGT.
+ Biên bản kiểm tra mục đích sử dụng vốn.
Định kỳ năm:
+ Nhập, lập BB bàn giao hồ sơ thế chấp lên ngân hàng.
+ Rút, lập hồ sơ rút tài sản thế chấp tại các ngân hàng.
+ Theo dõi tài sản thế chấp và thời hạn nhập hồ sơ, tỷ lệ tài sản đảm bảo để hoạt động vay vốn được thông suốt.
Lập báo cáo tài chính ngân hàng theo chỉ đạo và liên hệ kiểm toán báo cáo tài chính.
Theo dõi thời hạn của hợp đồng hạn mức, hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro để:
Lập, cung cấp hồ sơ tái cấp hạn mức tại các ngân hàng.
Lập đề xuất mua bảo hiểm mọi rủi ro đặc biệt và phối hợp hoàn thiện hợp đồng, thanh toán theo quy định.
6. Tài sản thế chấp
Nhập, lập BB bàn giao hồ sơ thế chấp lên ngân hàng.
Rút, lập hồ sơ rút tài sản thế chấp tại các ngân hàng.
Theo dõi tài sản thế chấp và thời hạn nhập hồ sơ, tỷ lệ tài sản đảm bảo để hoạt động vay vốn được thông suốt.

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, chuyên nghành kế toán, tài chính, ngân hàng.
Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm ở vị trí tương đương.
Có khả năng sáng tạo và chủ động đưa ra giải pháp.
Kỹ năng giao tiếp tốt.
Có khả năng lập kế hoạch tốt và quản lý kế hoạch tốt.
Kỹ năng làm việc theo nhóm tốt
Sử dụng thành thạo máy vi tính, phần mềm kế toán và các các công cụ làm việc khác.
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong ngành oto.

Tại Công ty Cổ phần Hà Thành Ô tô Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 11-15 triệu, có phụ cấp ăn trưa.
Được tham gia vào môi trường trẻ trung, năng động.
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN sau khi hết thử việc; thưởng lễ, tết, sinh nhật, thưởng hiệu quả công việc, thưởng tháng lương thứ 13, du lịch hàng năm.
Được hưởng chế độ đào tạo nâng cao nghiệp vụ và có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.
Cơ hội được làm việc trực tiếp, học hỏi kinh nghiệm từ BGĐ.
Chế độ khác theo cơ chế phúc lợi của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Hà Thành Ô tô

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Hà Thành Ô tô

Công ty Cổ phần Hà Thành Ô tô

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 2 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

