Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 5 - 8 Triệu

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: Văn phòng BHNT Generali - Số 11 Khu Đô Thị ECO Garden - Phạm Văn Đồng, TP Huế

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 5 - 8 Triệu

Thực hiện các công việc Kế toán, thu chi nội bộ, kiểm soát và thực hiện các nghiệp vụ khai thuế định kì, xuất hóa đơn...

Thực hiện các công việc hành chính văn phòng, hỗ trợ quản lý văn phòng.

Quản lý hồ sơ, tài liệu, giấy tờ của công ty.

Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty khi có yêu cầu.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Làm việc với các phần mềm văn phòng như Word, Excel, PowerPoint.

Phụ trách làm việc về các nội dung chi phí với Vùng kinh doanh (Về các khoản thưởng, chi phí đóng góp cho sự kiện...)

Chuẩn bị các cuộc họp, sắp xếp các hoạt động sinh hoạt nội bộ công ty

Hỗ trợ tiếp nhận và xử lý các hồ sơ, thủ tục về Yêu cầu giải quyết quyền lợi Bảo Hiểm của Khách hàng

Hỗ trợ công tác tuyển dụng, đào tạo nhân sự.

Thực hiện các báo cáo định kỳ theo yêu cầu. Làm việc về các hồ sơ kế toán với đơn vị Kế toán dịch vụ.



Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán, quản trị kinh doanh, hành chính văn phòng hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng tổ chức, sắp xếp công việc hiệu quả.

Khả năng giải quyết vấn đề tốt.

Có tinh thần học hỏi và cầu tiến.

Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 5 triệu

Được tham gia BHXH theo quy định của nhà nước

Hỗ trợ hoạt động 500k

Hàng tháng được thưởng Teamwork + Thưởng Quý (Theo kết quả kinh doanh công ty)

Thưởng tháng lương thứ 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam

