Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH PCCC HỒNG HÀ làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: - 17 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý, lập hợp đồng.

- Tính lương theo bảng chấm công.

- Theo dõi các khoản tạm ứng, thanh toán, đối chiếu các công nợ cần thiết, thu hồi công nợ.

- Xuất hóa đơn trên phần mềm điện tử.

- Thực hiện các công việc hành chính nhân sự và các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành kế toán, kiểm toán.

- Kinh nghiệm: Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Sử dụng thành thạo word, excel.

- Chủ động, trung thực, cẩn thận và có trách nhiệm.

Tại CÔNG TY TNHH PCCC HỒNG HÀ Thì Được Hưởng Những Gì

Các chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định.

Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13...

