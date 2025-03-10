Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THDV GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH THDV GROUP
- Hà Nội:
- Hà Nội
- Số 66
- 68 Ngõ 28/11 Dương Khuê, Thành phố Huế
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
:
Chịu trách nhiệm kiểm soát tài chính, đảm bảo công ty hoạt động có lãi
Lập báo cáo tài chính hàng tháng/quý/năm để báo cáo cho ban giám đốc.
Duyệt các khoản chi lớn, đảm bảo không lãng phí.
Quản lý và phân công công việc cho đội ngũ kế toán phụ trách
Làm việc với ngân hàng, kiểm toán, cơ quan thuế khi cần.
Ghi nhận và đối soát doanh thu theo từng thị trường.
Theo dõi công nợ khách hàng, nhắc nhở thanh toán đúng hạn.
Đối soát dòng tiền từ Facebook, TikTok, đơn vị vận chuyển.
Quản lý các khoản hoàn tiền, đổi trả hàng nếu có.
Kiểm soát chi phí nhập hàng, vận hành, marketing, lương nhân viên.
Thanh toán đúng hạn cho nhà cung cấp, đơn vị vận chuyển, quảng cáo.
Theo dõi dòng tiền để đảm bảo không bị thiếu hụt.
Hỗ trợ trong việc tối ưu chi phí.
Kiểm tra các hợp đồng, hóa đơn đầu vào và đầu ra đảm bảo hợp lệ.
Làm việc với cơ quan thuế khi cần thiết.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí Kế toán tổng hợp trở lên
Từng làm về mảng thương mại điện tử thị trường nước ngoài là một lợi thế
Có kinh nghiệm xây dựng các quy trình, văn bản, quy định, chính sách và triển khai, giám sát
Biết sắp xếp khối lượng công việc lớn, làm việc có kế hoạch
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
Hòa đồng, nhanh nhẹn, nhiệt huyết; Sẵn sàng học hỏi và đổi mới
Thành thạo tin học văn phòng
Nhiệt huyết, mong muốn xây dựng vì sự phát triển chung
Có laptop cá nhân để phục vụ cho công việc
Tại CÔNG TY TNHH THDV GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THDV GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
