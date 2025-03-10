Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THDV GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Chịu trách nhiệm kiểm soát tài chính, đảm bảo công ty hoạt động có lãi

Lập báo cáo tài chính hàng tháng/quý/năm để báo cáo cho ban giám đốc.

Duyệt các khoản chi lớn, đảm bảo không lãng phí.

Quản lý và phân công công việc cho đội ngũ kế toán phụ trách

Làm việc với ngân hàng, kiểm toán, cơ quan thuế khi cần.

Ghi nhận và đối soát doanh thu theo từng thị trường.

Theo dõi công nợ khách hàng, nhắc nhở thanh toán đúng hạn.

Đối soát dòng tiền từ Facebook, TikTok, đơn vị vận chuyển.

Quản lý các khoản hoàn tiền, đổi trả hàng nếu có.

Kiểm soát chi phí nhập hàng, vận hành, marketing, lương nhân viên.

Thanh toán đúng hạn cho nhà cung cấp, đơn vị vận chuyển, quảng cáo.

Theo dõi dòng tiền để đảm bảo không bị thiếu hụt.

Hỗ trợ trong việc tối ưu chi phí.

Kiểm tra các hợp đồng, hóa đơn đầu vào và đầu ra đảm bảo hợp lệ.

Làm việc với cơ quan thuế khi cần thiết.

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu ứng viên:

Có kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí Kế toán tổng hợp trở lên

Từng làm về mảng thương mại điện tử thị trường nước ngoài là một lợi thế

Có kinh nghiệm xây dựng các quy trình, văn bản, quy định, chính sách và triển khai, giám sát

Biết sắp xếp khối lượng công việc lớn, làm việc có kế hoạch

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Hòa đồng, nhanh nhẹn, nhiệt huyết; Sẵn sàng học hỏi và đổi mới

Thành thạo tin học văn phòng

Nhiệt huyết, mong muốn xây dựng vì sự phát triển chung

Có laptop cá nhân để phục vụ cho công việc

Quyền Lợi

Cách Thức Ứng Tuyển

