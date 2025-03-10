Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG CMV làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 38 ngõ 127 Văn Cao Phường Liễu Giai Quận Ba Đình,Hà Nội, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

+ Theo dõi hạch toán thu chi công ty, các khoản chi phí công trình, công nợ khách hàng.

+ Tập hợp, kiểm tra tính hợp lý của hoá đơn, cân đối hoá đơn hàng quý, xuất hoá đơn cho khách hàng.

+ Soạn thảo hợp đồng, làm hồ sơ thanh toán với chủ đầu tư, nhà cung cấp

+ Tổ chức quản lý, lưu giữ toàn bộ sổ sách chứng từ kế toán.

+ Chấm công, làm bảng lương hàng tháng;

+ Các công việc được cấp trên giao.

+ Đã có kê toán thuế riêng.

- Ưu tiên có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên.

- Tốt nghiệp các trường khối kinh tế.

- Sử dụng tốt tin học văn phòng, Biết dùng phần mềm Fast là một ưu thế.

- Cẩn thận - trung thực - nhiệt tình. Có ý thức và tinh thần học hỏi.

- Ưu tiên các chị gái đã có gia đình và gắn bó với công ty lâu dài.

Tại CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG CMV Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 7-12 tr (tùy năng lực)

- Đóng BHXH theo quy định của nhà nước.

- Các chế độ và quyền lợi theo quy định của công ty.

- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn

- Thời gian làm việc: 8h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7 (thứ 7 được làm tại nhà), nghỉ Chủ nhật

- Địa điểm làm việc: Số 38 ngõ 127 Văn Cao, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG CMV

