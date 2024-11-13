Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư Đỗ Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 10 Triệu

Mức lương Đến 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 126B, phố Đại La, phường Đồng tâm, Hai Bà Trưng

1. Chuẩn bị hồ sơ năng lực của Công ty, dự thảo biên bản thương thảo hợp đồng, hợp đồng, hoàn thiện hợp đồng đối với từng dự án.

2. Đảm nhận công việc của kế toán công nợ, nội bộ; Quản lý các khoản phải thu; Hạch toán tài khoản kế toán (bao gồm nhập liệu); Lập báo cáo phân tích.

3. Theo dõi và quản lý các hợp đồng Công ty đang triển khai thực hiện, cụ thể: Lĩnh vực hợp đồng, loại hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng, sản phẩm hợp đồng, thanh quyết toán hợp đồng.

4. Làm hồ sơ dự thầu, hồ sơ mời thầu, báo cáo liên quan trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán mua sắm hoặc dự án.

5. Các công việc khác do Lãnh đạo giao.

1. Giới tính: Nữ

2. Sinh viên đầu năm cuối hoặc giữa năm cuối hoặc vừa ra trường, thuộc chuyên ngành về Kế toán.

3. Nơi ở hiện tại cách chỗ làm việc tối đa là 5km (Tên công ty: Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư Đỗ Gia, Địa chỉ: Tầng 5, số 126B, phố Đại La, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

4. Năng động, trung thực, nhiệt tình, ham học hỏi, cẩn thận trong công việc, có kỹ năng giao tiếp và phản biện tốt.

5. Tổ chức công việc tốt, có trách nhiệm trong công việc và hoàn thành công việc theo thời hạn yêu cầu.

Tại Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư Đỗ Gia Thì Được Hưởng Những Gì

1. Môi trường làm việc: Không gian làm việc sạch sẽ, thoải mái, thân thiện, không gian xanh và đầy đủ tiện ích cho nhân viên; Phong cách làm việc cởi mở; Đồng nghiệp trẻ trung thân thiện, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm; Tất cả mọi người đều bình đẳng như nhau và không có sự thiên vị, ưu ái riêng ai; Lãnh đạo luôn hỗ trợ và tạo điều kiện. Công ty có nhiều hoạt động tăng cường sự gắn bó giữa nhân viên và doanh nghiệp (bữa tea break giữa giờ)

2. Được cấp Giấy xác nhận thực tập và báo cáo thực tập có xác nhận của Công ty cho những sinh viên có nhu cầu, tạo điều kiện cho nhân viên trong quá trình phải lên trường theo lịch học (chi tiết trao đổi trong quá trình phỏng vấn)

3. Được đào tạo để phát triển bản thân: Liên tục được đào tạo kỹ năng cứng – kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm

- Được đào tạo bài bản về kỹ năng, phương pháp, nghiệp vụ trong lĩnh vực liên quan về kế toán lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng từ những chuyên gia có kinh nghiệm;

- Được đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm: Word, Excel và các phần mềm khác vào các công việc thực tế;

- Được đào tạo, hướng dẫn và cập nhật liên tục các quy định mới liên quan đến lĩnh vực công việc được đảm nhận (Luật, Nghị định và thông tư);

- Được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn đấu thầu;

- Được đào tạo, thực hành kỹ năng đăng tải thông tin, lập hồ sơ, đánh giá hồ sơ, tổ chức lựa chọn nhà thầu, tham dự thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; và Kỹ năng lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu cho các lĩnh vực xây lắp, mua sắm hàng hoá, dịch vụ phi tư vấn và dịch vụ tư vấn, hỗn hợp;

- Được đào tạo Kỹ năng thẩm định trong đấu thầu; Xây dựng giá đánh giá; Kỹ năng thương thảo, soạn thảo và quản lý hợp đồng và Quản trị rủi ro trong đấu thầu;

- Được đào tạo trong giao tiếp, ứng xử với đồng nghiệp và các đối tác.

4. Được trao quyền tự chủ trong công việc: Tự đưa ra một số quyết định, tự quản lý khối lượng công việc của mình, đóng góp ý tưởng và làm việc mà không phải chịu sự giám sát liên tục.

5. Cơ hội phát triển:

- Có cơ hội trở thành chuyên gia trong các lĩnh vực: Tư vấn đấu thầu; Tư vấn quản lý dự án; Tư vấn quản lý hợp đồng; Tư vấn quản lý chi phí và Tư vấn Kế toán cho doanh nghiệp.

- Có cơ hội làm việc với các cơ quan nhà nước là đối tác của Công ty.

6. Chế độ đãi ngộ: Được nhận lương theo thỏa thuận, đúng hạn trong suốt quá trình làm việc (Lương 1 tháng sẽ được chia làm 2 kỳ nhận: Ngày 16 và ngày mùng 01 hàng tháng). Ngoài lương cứng các bạn còn nhận được các khoản thưởng tùy thuộc vào kết quả trong công việc. Được Công ty đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế toàn phần và được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Luật lao động.

