Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Fvn Quốc Tế làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

- Lương cứng + Phụ cấp ăn trưa - Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định - Thời gian làm việc: 8h-17h từ T2-T7 hàng tuần

- Thực hiện công việc kế toán như: Lên hợp đồng, đơn hàng cho các đối tác, khách hàng... - Theo dõi và thu hồi công nợ - Quản lý đơn hàng - Mua sắm, Thanh toán các chi phí dịch vụ phát sinh - Thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định

Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI