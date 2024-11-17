Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Fvn Quốc Tế làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Fvn Quốc Tế
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: B4
- TT15 KĐT Văn Quán, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
- Thực hiện công việc kế toán như: Lên hợp đồng, đơn hàng cho các đối tác, khách hàng...
- Theo dõi và thu hồi công nợ
- Quản lý đơn hàng
- Mua sắm, Thanh toán các chi phí dịch vụ phát sinh
- Thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Fvn Quốc Tế Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng + Phụ cấp ăn trưa
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
- Thời gian làm việc: 8h-17h từ T2-T7 hàng tuần
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
- Thời gian làm việc: 8h-17h từ T2-T7 hàng tuần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Fvn Quốc Tế
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI