Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam (IMTC VIETNAM CO.,LTD) làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Xuất hóa đơn bán hàng cho khách và cập nhật theo dõi công nợ bán hàng hàng ngày

Chuẩn bị các loại giấy tờ trước khi giao hàng và thực hiện việc luân chuyển giấy tờ theo đúng trình tự

Làm hồ sơ thanh toán quốc tế và hoàn thiện các giấy tờ liên quan đến thanh toán với ngân hàng

Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu

Cung cấp số liệu cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu

Phối hợp với kế toán kho và thủ kho để kiểm kê, đối chiếu lại số lượng hàng hóa tồn kho thực tế so với số lượng tồn kho trên phần mềm và cập nhật số lượng thực thế lên phần mềm

Một số yêu cầu công việc khác được giao

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ

2000 - 1988

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán/Kiểm toán/hoặc các ngành học có liên quan

Có kinh nghiệm kế toán nội bộ từ 2 năm

Sử dụng thành thạo phần mềm misa

Có tư duy về số liệu, báo cáo

Trung thực, nhanh nhẹn, tỉ mỉ trong công việc

Tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam (IMTC VIETNAM CO.,LTD) Thì Được Hưởng Những Gì

Được hướng dẫn, đào tạo về nghiệp vụ.

Lương khởi điểm: 9.000.000đ - 11.000.000đ

Phụ cấp hằng tháng: Ăn trưa (30k/bữa), vé gửi xe tháng (90k/tháng)

Thiết bị làm việc được cấp: Máy tính, điện thoại bàn

Thời gian nhận lương: từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 10 hàng tháng

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp, văn phòng hạng A

Chính sách đãi ngộ công bằng, tương xứng

Nhiều cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp

Xét tăng lương định kỳ vào tháng 4 và tháng 10 hằng năm

Đóng Bảo hiểm khi lên chính thức, nghỉ Lễ - Tết theo quy định của nhà nước

Ngày nghỉ phép năm, ngày nghỉ phép có lương

Lương tháng 13, thưởng + quà các ngày lễ - tết

Tham gia tham quan, du lịch, chương trình, sự kiện hằng năm

Yoga mỗi thứ 4, thứ 6, vui chơi, giải trí, các chương trình nội bộ hằng tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam (IMTC VIETNAM CO.,LTD)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.