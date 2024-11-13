Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Đầu tư và phát triển công nghệ An Đình làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty TNHH Đầu tư và phát triển công nghệ An Đình
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 866 Bạch Đằng, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Nhập , xuất chứng từ trên phần mềm kế toán
Theo dõi công nợ Khách hàng, Nhà cung cấp
Theo dõi tồn kho hàng hóa trên phần mềm và exel
Thực hiện các công việc giám đốc và quản lý yên cầu
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán
Thành thạo phần mềm kế toán Misa, Word, Exel
Chịu khó, ham học hỏi, trung thực, có trách nhiệm trong công việc, có tính tập thể.
Gắn bó lâu dài với công ty
Tại Công ty TNHH Đầu tư và phát triển công nghệ An Đình Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lễ, tết, tháng lương thứ 13
Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và công ty
Được học hỏi trong môi trường thân thiện, nhiều kinh nghiệm
Đi du lịch hàng năm theo chính sách công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư và phát triển công nghệ An Đình
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
