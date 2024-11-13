Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Đầu tư và phát triển công nghệ An Đình làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 866 Bạch Đằng, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Nhập , xuất chứng từ trên phần mềm kế toán

Theo dõi công nợ Khách hàng, Nhà cung cấp

Theo dõi tồn kho hàng hóa trên phần mềm và exel

Thực hiện các công việc giám đốc và quản lý yên cầu

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán

Thành thạo phần mềm kế toán Misa, Word, Exel

Chịu khó, ham học hỏi, trung thực, có trách nhiệm trong công việc, có tính tập thể.

Gắn bó lâu dài với công ty

Tại Công ty TNHH Đầu tư và phát triển công nghệ An Đình Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng lễ, tết, tháng lương thứ 13

Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và công ty

Được học hỏi trong môi trường thân thiện, nhiều kinh nghiệm

Đi du lịch hàng năm theo chính sách công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư và phát triển công nghệ An Đình

