Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Du lịch và sự kiện THD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Du lịch và sự kiện THD
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty TNHH Du lịch và sự kiện THD

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 69 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi, tổng hợp thu, chi
Soạn thảo hợp đồng, theo dõi hợp đồng với khách hàng.
Làm hồ sơ thanh toán với khách hàng
Theo dõi và lập bảng tính lương cho CBNV
Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Kế toán ....có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trở lên
Có tinh thần học hỏi, chăm chỉ, cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm, cầu tiến
Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén.

Tại Công ty TNHH Du lịch và sự kiện THD Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 8h/ngày từ 8h30 – 17h30
Trong tuần: Thứ 2 đến sáng Thứ 7
Lương cứng 5.000.000 – 7.000.000 vnđ
Thưởng lương tháng 13. Ăn trưa tại công ty.
Tham gia BHXH – BHYT – BHTN theo quy định của Nhà nước.
Các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ lễ Tết,...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Du lịch và sự kiện THD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 69 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

