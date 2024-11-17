Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH ICEL LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH ICEL LOGISTICS
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH ICEL LOGISTICS

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: ICEL LOGISTICS

- Tầng 12, Tháp A, tòa nhà Handiresco, Số 521 Kim Mã, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Quản lý công nợ khách hàng: Lên bảng kê công nợ cho khách hàng; Đối chiếu và xác nhận bảng kê nợ với khách hàng; Nhập hệ thống; Gửi bảng kê cho kế toán xuất hóa đơn kịp thời.
Quản lý công nợ của nhà cung cấp: Nhận bảng kê từ nhà cung cấp; Check bảng kê của nhà cung cấp đảm bảo đúng, chính xác; Nhập hệ thống và tiến hành thanh toán.
Thanh toán phụ phí và cước (nếu có) cho hãng tàu, nhà cung cấp
Tập hợp hóa đơn từ nhà cung cấp và bộ phận làm hàng (Ops)
Nhập chi phí cho bộ phận làm hàng (Ops)

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính kế toán, xuất nhập khẩu...
Yêu cầu có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng làm kế toán nội bộ hoặc xuất nhập khẩu
Thành thạo tin học văn phòng (Excel)
Nhiệt tình, cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH ICEL LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng: 8 - 10 triệu
Nghỉ Lễ, tết theo qui định của Công ty và nhà nước.
Được đào tạo và làm việc trong môi trường vui vẻ hòa đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ICEL LOGISTICS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12, Tháp A, tòa nhà Handiresco, 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

