Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH ICEL LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: ICEL LOGISTICS - Tầng 12, Tháp A, tòa nhà Handiresco, Số 521 Kim Mã, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ

Quản lý công nợ khách hàng: Lên bảng kê công nợ cho khách hàng; Đối chiếu và xác nhận bảng kê nợ với khách hàng; Nhập hệ thống; Gửi bảng kê cho kế toán xuất hóa đơn kịp thời.

Quản lý công nợ của nhà cung cấp: Nhận bảng kê từ nhà cung cấp; Check bảng kê của nhà cung cấp đảm bảo đúng, chính xác; Nhập hệ thống và tiến hành thanh toán.

Thanh toán phụ phí và cước (nếu có) cho hãng tàu, nhà cung cấp

Tập hợp hóa đơn từ nhà cung cấp và bộ phận làm hàng (Ops)

Nhập chi phí cho bộ phận làm hàng (Ops)

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính kế toán, xuất nhập khẩu...

Yêu cầu có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng làm kế toán nội bộ hoặc xuất nhập khẩu

Thành thạo tin học văn phòng (Excel)

Nhiệt tình, cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm trong công việc.

Quyền Lợi Được Hưởng

Mức lương cứng: 8 - 10 triệu

Nghỉ Lễ, tết theo qui định của Công ty và nhà nước.

Được đào tạo và làm việc trong môi trường vui vẻ hòa đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển

