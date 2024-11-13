Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT NGÀNH NHỰA HK làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 71 Nguyễn Chí Thanh, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Theo dõi và kiểm tra các chứng từ, hoá đơn đều hợp lệ và chính xác

Kiểm tra và đối chiếu chứng từ kế toán, hóa đơn, phiếu thu/chi

Hạch toán các chứng từ, hoá đơn nội bộ

Lập và theo dõi các báo cáo tài chính nội bộ định kỳ

Lưu trữ và bảo mật thông tin các giấy tờ của doanh nghiệp

Hỗ trợ quản lý ngân sách và dòng tiền của công ty

Nhập chứng từ và ngân hàng cho dữ liệu nội bộ (Gồm: hoàn ứng, ngân hàng, mua bán,... )

Làm hồ sơ vay ngân hàng: Hồ sơ vay, hồ sơ đáo hạn,... Thông báo nhắc nợ vay để BGĐ có kế hoạch về tài chính

Lấy sao kê ngân hàng theo quý

Rút, nộp tiền quỹ

Chuyển khoản NCC khi được duyệt hồ sơ

Thực hiện việc báo cáo định kì theo yêu cầu của Trưởng bộ phận và BGĐ

Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng TCKT phân công.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan

Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc, công ty sẽ đào tạo

Thành thạo Microsoft Office, đặc biệt là Excel

Có kiến thức về phần mềm kế toán Misa

Hiểu biết về các chuẩn mực và quy định kế toán Việt Nam

Kỹ năng phân tích số liệu và báo cáo tốt

Cẩn thận, tỉ mỉ và có khả năng làm việc độc lập

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt

Có tinh thần học hỏi và cầu tiến trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT NGÀNH NHỰA HK Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 6.000.000 - 8.000.000tr (deal theo năng lực)

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

Thưởng các ngày lễ tết theo quy định

Được đào tạo và hướng dẫn công việc chi tiết

Cơ hội thăng tiến trong ngành kế toán

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Chế độ nghỉ phép, nghỉ ốm theo quy định của Luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT NGÀNH NHỰA HK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.