Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT NGÀNH NHỰA HK làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT NGÀNH NHỰA HK
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT NGÀNH NHỰA HK

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 71 Nguyễn Chí Thanh, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Theo dõi và kiểm tra các chứng từ, hoá đơn đều hợp lệ và chính xác
Kiểm tra và đối chiếu chứng từ kế toán, hóa đơn, phiếu thu/chi
Hạch toán các chứng từ, hoá đơn nội bộ
Lập và theo dõi các báo cáo tài chính nội bộ định kỳ
Lưu trữ và bảo mật thông tin các giấy tờ của doanh nghiệp
Hỗ trợ quản lý ngân sách và dòng tiền của công ty
Nhập chứng từ và ngân hàng cho dữ liệu nội bộ (Gồm: hoàn ứng, ngân hàng, mua bán,... )
Làm hồ sơ vay ngân hàng: Hồ sơ vay, hồ sơ đáo hạn,... Thông báo nhắc nợ vay để BGĐ có kế hoạch về tài chính
Lấy sao kê ngân hàng theo quý
Rút, nộp tiền quỹ
Chuyển khoản NCC khi được duyệt hồ sơ
Thực hiện việc báo cáo định kì theo yêu cầu của Trưởng bộ phận và BGĐ
Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng TCKT phân công.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan
Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc, công ty sẽ đào tạo
Thành thạo Microsoft Office, đặc biệt là Excel
Có kiến thức về phần mềm kế toán Misa
Hiểu biết về các chuẩn mực và quy định kế toán Việt Nam
Kỹ năng phân tích số liệu và báo cáo tốt
Cẩn thận, tỉ mỉ và có khả năng làm việc độc lập
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt
Có tinh thần học hỏi và cầu tiến trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT NGÀNH NHỰA HK Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 6.000.000 - 8.000.000tr (deal theo năng lực)
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Thưởng các ngày lễ tết theo quy định
Được đào tạo và hướng dẫn công việc chi tiết
Cơ hội thăng tiến trong ngành kế toán
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Chế độ nghỉ phép, nghỉ ốm theo quy định của Luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT NGÀNH NHỰA HK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 71 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội

