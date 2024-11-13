Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT NGÀNH NHỰA HK làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT NGÀNH NHỰA HK
- Hà Nội: 71 Nguyễn Chí Thanh, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Theo dõi và kiểm tra các chứng từ, hoá đơn đều hợp lệ và chính xác
Kiểm tra và đối chiếu chứng từ kế toán, hóa đơn, phiếu thu/chi
Hạch toán các chứng từ, hoá đơn nội bộ
Lập và theo dõi các báo cáo tài chính nội bộ định kỳ
Lưu trữ và bảo mật thông tin các giấy tờ của doanh nghiệp
Hỗ trợ quản lý ngân sách và dòng tiền của công ty
Nhập chứng từ và ngân hàng cho dữ liệu nội bộ (Gồm: hoàn ứng, ngân hàng, mua bán,... )
Làm hồ sơ vay ngân hàng: Hồ sơ vay, hồ sơ đáo hạn,... Thông báo nhắc nợ vay để BGĐ có kế hoạch về tài chính
Lấy sao kê ngân hàng theo quý
Rút, nộp tiền quỹ
Chuyển khoản NCC khi được duyệt hồ sơ
Thực hiện việc báo cáo định kì theo yêu cầu của Trưởng bộ phận và BGĐ
Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng TCKT phân công.
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc, công ty sẽ đào tạo
Thành thạo Microsoft Office, đặc biệt là Excel
Có kiến thức về phần mềm kế toán Misa
Hiểu biết về các chuẩn mực và quy định kế toán Việt Nam
Kỹ năng phân tích số liệu và báo cáo tốt
Cẩn thận, tỉ mỉ và có khả năng làm việc độc lập
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt
Có tinh thần học hỏi và cầu tiến trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT NGÀNH NHỰA HK Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Thưởng các ngày lễ tết theo quy định
Được đào tạo và hướng dẫn công việc chi tiết
Cơ hội thăng tiến trong ngành kế toán
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Chế độ nghỉ phép, nghỉ ốm theo quy định của Luật lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT NGÀNH NHỰA HK
