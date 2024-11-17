Tuyển Kế toán nội bộ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm soát và hạch toán doanh thu, chi phí kinh doanh, chi phí giám định, bồi thường;

Lập báo cáo thuế GTGT, TNDN, TNCN hàng tháng/quý, báo cáo lãnh đạo;

Thực hiện công tác quản lý và theo dõi các khoản thu/chi trong doanh nghiệp;

Thực hiện các yêu cầu công việc khác trong phạm vi chuyên môn theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Bằng cấp

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng....

2. Kinh nghiệm

Đối với cấp Nhân viên: 1 - 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương;

Đối với cấp Chuyên viên: 2 - 4 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.

3. Kỹ năng/Năng lực

Hiểu rõ và áp dụng tốt các chuẩn mực kế toán;

Tỉ mỉ, cẩn thận, có trách nhiệm, nhiệt huyết trong công việc;

Có định hướng và mong muốn phát triển nghề nghiệp về lĩnh vực kế toán;

Có khả năng thích nghi nhanh với môi trường mới;

Có khả năng nhận diện rủi ro.

Tại TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương thưởng hấp dẫn, xứng đáng với năng lực;

Chế độ BHYT, BHXH, BHTN tuân thủ Luật Lao động;

Các chế độ phúc lợi khác: Chế độ nghỉ mát hàng năm và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước và Tổng công ty;

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện;

Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng làm việc;

Cơ hội được thăng tiến, luân chuyển công việc phù hợp với năng lực, sở trường;

Cơ hội tham gia các hoạt động đoàn thể, hoạt động cộng đồng, xã hội của Tổng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin