Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ TỰ NHIÊN VNS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ TỰ NHIÊN VNS
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Kế toán nội bộ

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cụm công nghiệp Trường An, An Khánh, Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Phụ trách theo dõi nhập hàng - xuất hàng - kiểm kê tồn kho (bao gồm hàng hóa, nguyên vật liệu, Thành phẩm và Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ) theo quy trình quy định của công ty;
Nhập dữ liệu vào hệ thống quản trị để theo dõi và báo cáo thường xuyên, kịp thời nhưng phải đảm bảo độ chính xác cao.
Lập hồ sơ thanh quyết toán công nợ phải trả (giữa Công ty với Chủ đầu tư/Nhà cung cấp/Nhà thầu phụ/Lương/Nhân công);
Thực hiện các hồ sơ liên quan đến ngân hàng bao gồm: Hồ sơ giải ngân, bảo lãnh, thanh toán quốc tế và hạch toán, theo dõi quỹ (tiền mặt/tiền gửi Ngân hàng).
Lập các báo cáo quản trị liên quan đến ngân sách/công nợ/doanh thu/chi phí và công việc theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính;
Ưu tiên ứng viên có trên 02 năm kinh nghiệm làm kế toán trong lĩnh vực xây dựng;
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán Misa;
Sắp xếp, lưu trữ, quản lý hồ sơ, chứng từ kế toán một cách khoa học;
Cẩn thận, trung thực, tận tâm và có trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ TỰ NHIÊN VNS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10 triệu - 15 triệu/tháng theo năng lực công việc;
Hưởng đầy đủ chế độ (bảo hiểm, du lịch, thưởng,...) theo quy định;
Được công ty phụ cấp bữa ăn trưa tại văn phòng công ty;
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, cầu tiến;
Ứng viên trúng tuyển có thể được đi làm ngay;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ TỰ NHIÊN VNS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ TỰ NHIÊN VNS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Văn phòng: Vinhomes Thăng Long, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

