Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Xúc Tiến Thương Mại NTBHOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Kho Bãi cạnh toà nhà Hateco Yên Sở, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

· Lên lệnh điều chuyển hàng hóa tới Khách hàng theo quy trình

· Kiểm soát, kiểm tra, đối chiếu chứng từ và xác nhận với kế toán trên VP hàng ngày.

· Kiểm soát số liệu của Kế toán Kho. Tổ chức, thực hiện kiểm kê kho theo định kỳ.

· Quản lý việc thực hiện quy trình nhập xuất kho theo đúng quy định.

· Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán theo đúng quy trình, quy định của doanh nghiệp.

· Thực hiện xử lý các công việc liên quan của kế toán tổng hợp sản xuất phát sinh và khi được yêu cầu.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ;

Tối thiểu từ 1 năm kinh nghiệm Nhân Viên Kế Toán Kho;

Tốt nghiệp: Cao đẳng trở lên chuyên ngành QTKD, kinh tế, kế toán...

Am hiểu pháp luật về kế toán, thuế hiện hành;

Độ tuổi: Từ 25 – 35 tuổi;

Tại Công ty TNHH Xúc Tiến Thương Mại NTBHOLDING Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 9 triệu – 12 triệu + Phụ cấp;

Chế độ lương thưởng hấp dẫn, cạnh tranh trên thị trường: thưởng cuối năm, thưởng lễ, tết; thưởng hiệu suất công việc;

12 ngày nghỉ phép/năm và một ngày nghỉ vào tháng sinh nhật;

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm và ngày nghỉ, lễ theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành;

Được hưởng các chế độ phúc lợi và các hoạt động văn hóa tập thể: Team Building, Gala cuối năm, sinh nhật, các ngày lễ ....;

Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, chuyên nghiệp;

Có cơ hội thăng tiến và phát triển cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xúc Tiến Thương Mại NTBHOLDING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.