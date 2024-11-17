Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH MERA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH MERA GROUP
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Thu thập, xử lý, nhập liệu các chứng từ phát sinh trong ngày, tuần, tháng.
Lưu trữ hồ sơ công ty, chứng từ sổ sách kế toán theo quy định của Công ty và pháp luật.
Theo dõi trạng thái các đơn hàng và trên phần mềm bán hàng.
Kiểm tra , check các khoản thu chi trong công ty.
Các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ trong độ tuổi từ 21 - 24 tuổi.
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán (chấp nhận sinh viên mới ra trường).
Có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng là lợi thế
Có kiến thức về chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán hiện hành và các văn bản pháp luật trực tiếp liên quan đến công việc.
Tại CÔNG TY TNHH MERA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 8- 10tr/tháng + thưởng.
Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, chuyên nghiệp.
Được học tập phát triển bản thân, kỹ năng mềm ,...
Được cung cấp đầy đủ các thiết bị làm việc.
Phúc lợi đầy đủ: bảo hiểm, nghỉ lễ, tết, thưởng cuối năm, quà tặng cá nhân
Teambuilding, du lịch hàng năm, sự kiện nội bộ thú vị
Thưởng nóng, thưởng theo KPI, thưởng sáng kiến và cống hiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MERA GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
