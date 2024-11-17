Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH MERA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thu thập, xử lý, nhập liệu các chứng từ phát sinh trong ngày, tuần, tháng.

Lưu trữ hồ sơ công ty, chứng từ sổ sách kế toán theo quy định của Công ty và pháp luật.

Theo dõi trạng thái các đơn hàng và trên phần mềm bán hàng.

Kiểm tra , check các khoản thu chi trong công ty.

Các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ trong độ tuổi từ 21 - 24 tuổi.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán (chấp nhận sinh viên mới ra trường).

Có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng là lợi thế

Có kiến thức về chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán hiện hành và các văn bản pháp luật trực tiếp liên quan đến công việc.

Tại CÔNG TY TNHH MERA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8- 10tr/tháng + thưởng.

Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, chuyên nghiệp.

Được học tập phát triển bản thân, kỹ năng mềm ,...

Được cung cấp đầy đủ các thiết bị làm việc.

Phúc lợi đầy đủ: bảo hiểm, nghỉ lễ, tết, thưởng cuối năm, quà tặng cá nhân

Teambuilding, du lịch hàng năm, sự kiện nội bộ thú vị

Thưởng nóng, thưởng theo KPI, thưởng sáng kiến và cống hiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MERA GROUP

