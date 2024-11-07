Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Da liễu 247 làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty TNHH Da liễu 247
Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lê Văn Lương, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Từ 10 Triệu
Làm lương.
Mua hàng: Mua toàn bộ trang thiết bi vật tư trong Công ty.
Thống kê, báo cáo chi phí quảng cáo.
Báo cáo kết quả cong việc với Kế toán trưởng.
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Đại học chuyên ngành Kế toán - Tài chính.
Nam, Nữ. Có kinh nghiệm từ 01 năm trở lên về nghiệp vụ kế toán nội bộ.
Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực
Tại Công ty TNHH Da liễu 247 Thì Được Hưởng Những Gì
Lương CB 9.000.000đ-10.000.000đ + Phụ cấp + Vé gửi xe + Thưởng khác nếu có
BHXH, BHYT, lương tháng 13, nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, Tết, sinh nhật, teambuilding, outing, du lịch hàng năm...
Môi trường năng động, tốc độ, yêu thương, đoàn kết, chia sẻ, học tập...
Được đào tạo thường xuyên và phát triển bản thân.
Công ty cấp máy tính, CCDC làm việc đầy đủ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Da liễu 247
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
