Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Da liễu 247 làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lê Văn Lương, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Làm lương.

Mua hàng: Mua toàn bộ trang thiết bi vật tư trong Công ty.

Thống kê, báo cáo chi phí quảng cáo.

Báo cáo kết quả cong việc với Kế toán trưởng.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Đại học chuyên ngành Kế toán - Tài chính.

Nam, Nữ. Có kinh nghiệm từ 01 năm trở lên về nghiệp vụ kế toán nội bộ.

Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực

Tại Công ty TNHH Da liễu 247 Thì Được Hưởng Những Gì

Lương CB 9.000.000đ-10.000.000đ + Phụ cấp + Vé gửi xe + Thưởng khác nếu có

BHXH, BHYT, lương tháng 13, nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, Tết, sinh nhật, teambuilding, outing, du lịch hàng năm...

Môi trường năng động, tốc độ, yêu thương, đoàn kết, chia sẻ, học tập...

Được đào tạo thường xuyên và phát triển bản thân.

Công ty cấp máy tính, CCDC làm việc đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Da liễu 247

