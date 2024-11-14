Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Mạch Việt CNC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Báo cáo thu chi hàng ngày, báo cáo tổng hợp

Lập hóa đơn đầu ra, xử lý hóa đơn đầu vào

Theo dõi, đối chiếu công nợ khách hàng - nhà cung cấp.

Lên lịch thanh toán tuần, tháng...

- Bảo quản, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán một cách hợp lý, có hệ thống

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến tài chính kế toán theo yêu cầu của cấp trên

- Hỗ trợ công việc cho kế toán trưởng.

- Nhập dữ liệu vào Misa , kiểm tra tiền về tài khoản ngân hàng.

- Kiểm soát thu chi quỹ tiền mặt văn phòng và kho xưởng

- Theo dõi Doanh Thu Lãi / Lỗ - Tính Lương NV – Làm BHXH