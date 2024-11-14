Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Mạch Việt CNC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Mạch Việt CNC
- Hà Nội: Số 95, ngách 95, ngõ 68, Đường Giáp Hải, Gia Lâm, Hà Nội., Gia Lâm
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Báo cáo thu chi hàng ngày, báo cáo tổng hợp
Lập hóa đơn đầu ra, xử lý hóa đơn đầu vào
Theo dõi, đối chiếu công nợ khách hàng - nhà cung cấp.
Lên lịch thanh toán tuần, tháng...
- Bảo quản, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán một cách hợp lý, có hệ thống
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến tài chính kế toán theo yêu cầu của cấp trên
- Hỗ trợ công việc cho kế toán trưởng.
- Nhập dữ liệu vào Misa , kiểm tra tiền về tài khoản ngân hàng.
- Kiểm soát thu chi quỹ tiền mặt văn phòng và kho xưởng
- Theo dõi Doanh Thu Lãi / Lỗ - Tính Lương NV – Làm BHXH
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo các ứng dụng văn phòng (Word, Excel, Phần mềm kế toán, ...)
- Sử dụng được ứng dụng phần mềm bảo hiểm xã hội, phần mềm kế toán Misa ....
- Cẩn thận, chịu khó, trách nhiệm.
Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Mạch Việt CNC Thì Được Hưởng Những Gì
- Tham gia BHXH đầy đủ, được xét tăng lương hàng năm
- Thưởng lễ Tết, hiếu hỉ, Lương tháng thứ 13, thưởng theo năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Mạch Việt CNC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI