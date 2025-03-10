Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH FOCAR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH FOCAR VIỆT NAM
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- KĐT Văn Phú,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
- Tiếp nhận đơn hàng từ bộ phận kinh doanh, hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến bán hàng/ xuất/ nhập kho.
- Lên kế hoạch chuyển hàng cho khách.
- Quản lý hàng xuất/ nhập/ tồn kho. Đề nghị và nhập hàng khi hàng tồn kho ở định mức tối thiểu.
- Lên báo cáo và kiểm soát công nợ khách hàng, đôn đốc bộ phận kinh doanh thu hồi công nợ.
- Xuất hóa đơn tài chính bán hàng.
- Một phần hành của HCNS: Tính lương, BHXH,…
- Làm các cv nội bộ khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nữ, tốt nghiệp trung cấp trở lên, chuyên ngành kế toán.
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình trong công việc, mong muốn gắn bó lâu dài.
Tại CÔNG TY TNHH FOCAR VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Được làm việc trong môi trường hòa đồng, ổn định
- Lương khởi điểm: 7 - 9.000.000đ. Thử việc: 01-02 tháng hưởng 80%.
- Đóng BHXH khi ký HĐ chính thức, tháng lương thứ 13, tăng lương theo quy chế,…
Thời gian làm việc:
Sáng: 7h45 – 11h45. Chiều 13h15 – 17h00
Nghỉ chiều T7 + CN
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FOCAR VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
