Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH FOCAR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - KĐT Văn Phú,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Tiếp nhận đơn hàng từ bộ phận kinh doanh, hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến bán hàng/ xuất/ nhập kho.

- Lên kế hoạch chuyển hàng cho khách.

- Quản lý hàng xuất/ nhập/ tồn kho. Đề nghị và nhập hàng khi hàng tồn kho ở định mức tối thiểu.

- Lên báo cáo và kiểm soát công nợ khách hàng, đôn đốc bộ phận kinh doanh thu hồi công nợ.

- Xuất hóa đơn tài chính bán hàng.

- Một phần hành của HCNS: Tính lương, BHXH,…

- Làm các cv nội bộ khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, tốt nghiệp trung cấp trở lên, chuyên ngành kế toán.

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình trong công việc, mong muốn gắn bó lâu dài.

- Có kinh nghiệm 01 năm trở lên

Tại CÔNG TY TNHH FOCAR VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường hòa đồng, ổn định

- Lương khởi điểm: 7 - 9.000.000đ. Thử việc: 01-02 tháng hưởng 80%.

- Đóng BHXH khi ký HĐ chính thức, tháng lương thứ 13, tăng lương theo quy chế,…

Thời gian làm việc:

Sáng: 7h45 – 11h45. Chiều 13h15 – 17h00

Nghỉ chiều T7 + CN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FOCAR VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin