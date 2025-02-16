Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SỐ 1 làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SỐ 1
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 120 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
1/ Quản lý doanh thu, tiền thu của các cửa hàng bán lẻ
2/ Phụ trách công nợ kênh bán buôn
3/ Rà soát đơn hàng online và TMĐ
4/ Rà soát thực hiện các chương trình khuyến mại nữa nhé
5/ Thực hiện phải thu phải trả nội bộ
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn, chuyên môn:
Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm:
Yêu cầu về phẩm chất, thái độ:
Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm:
Yêu cầu về phẩm chất, thái độ:
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SỐ 1 Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 8 -12 triệu
Tăng lương định kỳ, khi không vi phạm nội quy
Thưởng theo chế độ công ty: Tháng lương 13, thưởng doanh thu.
Tham gia đầy đủ các loại BHXH sau thử việc 2 tháng.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Du lịch, teambulding, nghỉ mát, hiếu hỉ, ma chay, sinh nhật, đầy đủ
Văn hóa công ty lâu đời, ghi nhận tưởng thưởng xứng đáng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SỐ 1
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
