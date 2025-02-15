Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu

Mức lương 10 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 33 ngõ 16 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

Mô tả công việc: (Công tác tính lương)

Kiểm tra và lập bảng tính lương, công tác phí hàng tháng dựa trên dữ liệu công được cung cấp từ phòng Hành chính – Tổng hợp và các phòng ban liên quan

Lập bảng thanh toán tiền lương, hạch toán các khoản chi phí lương, BHXH, BHYT, KPCĐ.

Đối chiếu, kiểm tra bảng tính KPI của nhân viên các phòng ban để thanh toán lương KPI.

Tổng hợp báo cáo dịch vụ của khách hàng, dịch vụ thực hiện của bác sĩ, điều dưỡng.

Hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến lương mềm, các quỹ lên phần mềm Misa.

Cung cấp số liệu và làm các công việc theo sự phân công của Trưởng nhóm và Trưởng phòng kế toán hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam, nữ;

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính, kinh tế...

Kinh nghiệm: từ 1 năm ở vị trí nhân viên kế toán. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kế toán làm về tiền lương, BHXH.

Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Sử dụng máy vi tính thành thạo (Excel, phầm mềm kế toán Misa hoặc phần mềm kế toán khác).

Excel, phầm mềm kế toán Misa hoặc phần mềm kế toán khác

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10.000.000đ/tháng +++

LCB + thưởng kinh doanh + Phụ cấp;

Thử việc 1 tháng, lên chính thức có thêm 01 ngày phép/tháng;

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi khác như: BHXH, thưởng Lễ - Tết, thưởng lương tháng thứ 13, được đi tham quan du lịch 01 lần/năm, chế độ thăm hỏi sinh nhật – thai sản – hiếu – hỷ – ốm đau, quỹ khuyến học dành cho con cái...;

Được tham gia đào tạo nội bộ nâng cao kỹ năng, tham mưu cho quản lý trực tiếp khi cần thiết.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện giúp nhân sự hoàn thiện kỹ năng và kiến thức;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.