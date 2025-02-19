Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Kiểm soát, quản lý số liệu tồn kho vật tư
Hỗ trợ soạn thảo và sắp xếp hợp đồng.
Sắp xếp, lưu trữ cẩn thận hồ sơ, hóa đơn, chứng từ, dự toán, quyết toán, biên bản nghiệm thu bàn giao
Báo cáo thu chi dòng tiền về tài khoản NH
Làm báo cáo nội bộ khi có yêu cầu.
Làm hợp đồng mua bán vật tư, chấm công , tính lương nhân viên, hợp đồng lao động
Xuất hóa đơn , nhập liệu hóa đơn đầu ra đầu vào, soát hồ sơ chứng từ, in sổ sách theo mẫu biểu sẵn có.
Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo Công ty.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH trở lên về chuyên ngành Tài chính - Kế toán - hệ chính quy;
Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên trong công tác Kế toán và có 02 năm trong vai trò Kế toán nội bộ tại các Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng
Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, nhanh nhẹn, có khả năng kiểm soát và điều phối tốt, chịu áp lực cao trong công việc;
Uu tiên những ứng viên đã từng tham gia quyết toán thuế.
Kỹ năng Office tốt (MS Word, Excel), sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán (Misa)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

MỨC LƯƠNG: 10-12tr
Phụ cấp ăn ca, vé xe
Tăng lương hằng năm, Thưởng ngày lễ,Tết, tháng lương T13 theo quy định nhà nước
Đầy đủ bảo hiểm, chế độ theo luật lao động, thưởng theo chính sách chung của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 24T2 đường Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy Hà Nội

